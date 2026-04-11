ये मजाक चल रहा है क्या! पहले नौकरी से फायर, फिर बुलाकर दिया अजीबोगरीब काम; महिला को कंपनी ने यूं किया अपमानित

Viral News: सोशल मीडिया पर एक महिला की ऐसी कहानी तैर रही है, जो वाकई हैरान करने वाली है. बताया जाता है कि एक महिला को निजी क्षेत्र की कंपनी ने नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. लेकिन हैरानी तो उस वक्त हुई, जब कुछ समय बाद कंपनी ने महिला को वापस बुलाया और उसके ही रिप्लेसमेंट को ट्रेन करने को कहा. महिला ने दावा किया है कि यह स्थिति उसे काफी अपमानजनक लग रही है.

दरअसल, महिला की ओर से ये वाकया रेडिट पर शेयर किया गया है. महिला का कहना है कि पिछले साल वह एक कंपनी में पूरी मेहनत के साथ काम कर रही थीं, लेकिन कुछ महीने की नौकरी के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया. महिला का दावा है कि नौकरी के दौरान कंपनी के लोग महिला को असहज महसूस कराते थे. कई बार अलग-अलग महत्वपूर्ण मीटिंग में भी उन्हें नहीं बुलाते थे.

कंपनी ने फिर बुलाया वापस

महिला का कहना है कि ज्वाइनिंग के बाद से उनके ही पद पर काम करने वाले दूसरे लोग मीटिंग्स में शामिल होते थे, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया जाता था. इसके बाद कई लोग उनसे कहते थे मीटिंग में आना चाहिए था, लेकिन जानकारी न होने के कारण वह काफी अपमानित महसूस करती थी. इसके कुछ दिनों बाद कंपनी ने उन्हें कहा कि उनकी सेवाएं यहीं से रोकी जा रही हैं और उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

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कुछ महीने बाद कंपनी ने महिला से फिर से संपर्क किया और कहा कि उन्हें अस्थायी रूप से वापस बुलाया जा रहा है. इस दौरान उन्हें कंपनी में नए आए कुछ लोगों की मदद करनी होगी. इस ऑफर को महिला ने स्वीकार कर लिया और हां कर दी. जब वह कंपनी में गईं, तो पता चला कि उनके स्थान पर दो नए लोगों को हायर कर लिया गया है. उन्हीं नए कर्मचारियों को उन्हें ट्रेनिंग देनी हैं.

महिला ने सुनाई अपनी कहानी

अपनी रेडिट पोस्ट में महिला ने लिखा कि वह अब इस जॉब से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ी है. वह बस आगे बढ़ना चाहती हैं और वो रोल ढूंढना चाहती हैं, जो उनके पसंद का हो. उन्होंने बताया कि यह स्थिति वाकई उनके लिए अपमानजनक लगती है, लेकिन वह शांत हैं और इसको निभा रही हैं. महिला का कहना है कि वह अब आगे बढ़ना चाहती हैं.

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लोगों ने दी यह सलाह

महिला का यह पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट पर यूजर्स मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने महिला को सलाह दी है कि उन्हें अपनी कीमत समझनी चाहिए और ऐसी स्थिति में ज्यादा पैसे मांगने चाहिए. कुछ लोगों का दावा है कि कंपनी ने महिला को कमजोर समझा है और उनका फायदा उठाया है.

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