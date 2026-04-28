'पहले बॉयफ्रेंड बनाओ फिर आना', टेडी बियर खरीदने आई लड़की से ये क्या बोला दुकानदार? वीडियो हुआ वायरल

यूं तो सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हे देख हंसी कंट्रोल नहीं होती. जब मेले में एक लड़की टेडी बियर का रेट सुनती है तो हैरान रह जाती है. इसके बाद जैसे ही लड़की ने दुकानदार को मीठी बातों में लगाने की कोशिश की तो दुकानदार ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे दीदी भी हैरान रह गई और सारी चालाकी धरी की धरी रह गई.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले ये लड़की एक बड़े से टेडी बियर को गले से लगाती है और दुकानदार से उसका दाम पूछती है. दुकानदार उस डेटी बियर को 8 हजार रुपये का बताया है. लड़की 8000 रुपये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन लड़की का दिल उसी टेडी बियर पर अटका रहता है. लड़की टेडी लेना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है. इसके बाद लड़की दुकानदार को अपनी समस्या ऐसे बताती है कि दुकानदार ने उससे भी दो कदम आगे का जवाब दे दिया.

क्या बोला दुकानदार?

लड़की दुकानदार के पास जाकर उदास चेहरा बनाकर बोलती है, दादा मैं घर वालों के साथ आई हूं तो 8 हजार का तो नहीं खरीद सकती. इसके बाद लड़की ने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो मुझे ये टेडी बियर दिलवा दे. इतना सुनते ही दुकानदार ने कहां, बॉयफ्रेंड बनाओ फिर आना. इतना सुनते ही दीदी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई. ये मोमेंट इतना फनी था कि वीडियो देख लोगों की हंसी छूट गई. दुकानदार की हाजिर जवाबी और स्वैग देखने लायक था. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: प्यासा कौए के बाद अब देखें भूखा कौआ, भुख्खड़ कौए ने पार कर दी सारी हद! वीडियो देखें

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @memexsport.in नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. इंस्टाग्राम पर एक ही दिन में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो देखा. खबर लिखे जाने तक 4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो देख लोग कमेंट बॉक्स में मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वो अलग ही लेवल का बंदा था." दूसरे यूजर ने लिखा, "दादा ने ओरा का पकोड़ा कर दिया." एक महिला यूजर ने इसको सीरियल ले लिया और बोली, "ये सुनकर तो मैं 8 हजार रुपये मुंह पर मारकर लेकर जाती."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.