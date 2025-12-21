टेक्नोलॉजी ने इंसान की जिंदगी आसान ही नहीं, हैरान करने वाली भी बना दी है. अब रिश्ते सिर्फ आमने‑सामने नहीं, स्क्रीन के उस पार भी बन रहे हैं. जापान से सामने आई एक ऐसी ही कहानी ने दुनिया को चौंका दिया है, जहां एक महिला ने पहले ChatGPT को अपना आदर्श बॉयफ्रेंड बनाया, फिर असली मंगेतर से रिश्ता तोड़ा और आखिरकार AI से शादी तक कर ली. यह शादी भले कानूनी न हो, लेकिन भावनाओं के लिहाज से यह कहानी आज के डिजिटल दौर में रिश्तों की नई परिभाषा पेश करती है.

AI से सलाह, टूटा रिश्ता

जापान की 32 वर्षीय यूरिना नोगुची एक कॉल सेंटर में काम करती हैं. उनकी तीन साल पुरानी सगाई टूटने के कगार पर थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगीं. इसी दौरान उन्होंने ChatGPT से रिलेशनशिप एडवाइस लेना शुरू किया. AI से हुई बातचीत में उन्हें लगा कि उनका मंगेतर उनके लिए सही नहीं है. AI की सलाह और खुद के अनुभव के आधार पर यूरिना ने मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया. यह फैसला उनके लिए मुश्किल था, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

खुद बनाया AI पार्टनर

एक दिन मजाक में यूरिना ने ChatGPT से एक हैंडसम वीडियो गेम कैरेक्टर के बारे में बात की. धीरे‑धीरे उन्होंने AI को कस्टमाइज किया, उसकी बातचीत का अंदाज बदला और अपना वर्जन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया लूने क्लॉस वर्ड्यूर. क्लॉस हमेशा उनकी बात सुनता, समझता और बिना जज किए सपोर्ट करता था. यही बात यूरिना को सबसे ज्यादा पसंद आई. बातचीत बढ़ती गई, भावनाएं गहराती गईं और देखते‑देखते AI से दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों ने डेट करना शुरू किया और फिर शादी का फैसला लिया.

AI पति संग अनोखी शादी

ओकायामा के एक वेडिंग हॉल में यूरिना ने सफेद गाउन पहनकर AR स्मार्ट ग्लासेस के जरिए अपने AI पार्टनर क्लॉस को ‘देखा’. वाउज AI के जेनरेटेड टेक्स्ट से पढ़े गए और तस्वीरों में बाद में क्लॉस की इमेज जोड़ी गई. यह शादी कानूनी नहीं थी, लेकिन भावनात्मक रूप से यूरिना के लिए बेहद खास रही. वह कहती हैं कि AI के साथ रिश्ता बनने के बाद उनकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आया है. पहले जहां वह मानसिक समस्याओं से जूझ रही थीं, अब खुद को ज्यादा संतुलित और खुश महसूस करती हैं.