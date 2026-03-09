पहले मैच फिर शादी! T20 वर्ल्ड कप के लिए दूल्हे ने मंडप में ही रोक दी रस्में

भारत में क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक जुनून माना जाता है. कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम तक छोड़कर मैच देखने बैठ जाते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो इस दीवानगी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक दूल्हा अपनी ही शादी के दौरान टी20 वर्ल्ड कप मैच देखने में इतना मग्न दिखता है कि उसने मंडप की रस्में तक रुकवा दीं. यह अनोखा नजारा देखकर वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह गए. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मंडप में बैठकर मैच देखने लगा दूल्हा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में चल रही हैं और मंडप में दूल्हा आराम से बैठा हुआ है. इसी बीच टी20 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा होता है और दूल्हा उसे देखने में पूरी तरह डूब जाता है. बताया जा रहा है कि मैच के रोमांचक मोड़ पर पहुंचते ही दूल्हे ने कुछ देर के लिए शादी की रस्में रुकवा दीं ताकि वह मैच का मजा ले सके. दूल्हे के इस अंदाज को देखकर आसपास बैठे लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन बाद में कई मेहमान भी उसके साथ मैच देखने में जुट गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, यह तेजी से वायरल होने लगा. लोग इस अनोखे नजारे को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे क्रिकेट के प्रति दीवानगी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मजेदार घटना कहकर हंस रहे हैं. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि शादी तो जिंदगी में एक बार होती है, लेकिन क्रिकेट का ऐसा रोमांचक मैच भी छोड़ना मुश्किल होता है. इसी वजह से यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर कुछ लोगों ने लिखा कि दूल्हे की पहली पसंद क्रिकेट है और उसके बाद शादी. वहीं कुछ ने कहा कि असली क्रिकेट फैन वही होता है जो किसी भी हालत में मैच मिस नहीं करता. हालांकि कई लोगों ने इसे सिर्फ एक मजाकिया पल बताया और कहा कि शादी के माहौल में ऐसे हल्के-फुल्के पल माहौल को और भी यादगार बना देते हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.