पहले मैच फिर शादी! T20 वर्ल्ड कप के लिए दूल्हे ने मंडप में ही रोक दी रस्में

टी20 वर्ल्ड कप के दौरान एक दूल्हा शादी के मंडप में ही मैच देखने लगा और कुछ देर के लिए रस्में रुकवा दीं. यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:32 PM IST
भारत में क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक जुनून माना जाता है. कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम तक छोड़कर मैच देखने बैठ जाते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो इस दीवानगी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक दूल्हा अपनी ही शादी के दौरान टी20 वर्ल्ड कप मैच देखने में इतना मग्न दिखता है कि उसने मंडप की रस्में तक रुकवा दीं. यह अनोखा नजारा देखकर वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह गए. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मंडप में बैठकर मैच देखने लगा दूल्हा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में चल रही हैं और मंडप में दूल्हा आराम से बैठा हुआ है. इसी बीच टी20 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा होता है और दूल्हा उसे देखने में पूरी तरह डूब जाता है. बताया जा रहा है कि मैच के रोमांचक मोड़ पर पहुंचते ही दूल्हे ने कुछ देर के लिए शादी की रस्में रुकवा दीं ताकि वह मैच का मजा ले सके. दूल्हे के इस अंदाज को देखकर आसपास बैठे लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन बाद में कई मेहमान भी उसके साथ मैच देखने में जुट गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, यह तेजी से वायरल होने लगा. लोग इस अनोखे नजारे को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे क्रिकेट के प्रति दीवानगी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मजेदार घटना कहकर हंस रहे हैं. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि शादी तो जिंदगी में एक बार होती है, लेकिन क्रिकेट का ऐसा रोमांचक मैच भी छोड़ना मुश्किल होता है. इसी वजह से यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

 

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर  कुछ लोगों ने लिखा कि दूल्हे की पहली पसंद क्रिकेट है और उसके बाद शादी. वहीं कुछ ने कहा कि असली क्रिकेट फैन वही होता है जो किसी भी हालत में मैच मिस नहीं करता. हालांकि कई लोगों ने इसे सिर्फ एक मजाकिया पल बताया और कहा कि शादी के माहौल में ऐसे हल्के-फुल्के पल माहौल को और भी यादगार बना देते हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

