एक मछली ने बुझाई 1500 घरों की बत्ती! जैसे ही पता चला असल किस्सा, सबका मूड हो गया खराब
एक मछली ने बुझाई 1500 घरों की बत्ती! जैसे ही पता चला असल किस्सा, सबका मूड हो गया खराब

Bird Caused Accident: ब्रिटिश कोलंबिया में एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. यहां एक शिकारी पक्षी ऑस्प्रे (Osprey) के पंजों से छूटकर गिरी एक मछली ने न सिर्फ सूखी झाड़ियों में आग लगा दी, बल्कि इलाके की बिजली भी गुल कर दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:40 PM IST
Osprey Drops Fish: ब्रिटिश कोलंबिया (कनाडा) में एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. यहां एक शिकारी पक्षी ऑस्प्रे (Osprey) के पंजों से छूटकर गिरी एक मछली ने न सिर्फ सूखी झाड़ियों में आग लगा दी, बल्कि इलाके की बिजली भी गुल कर दी.

आग कैसे लगी? मछली का इससे क्या लेना-देना?

दरअसल, ऑस्प्रे नाम का यह पक्षी एक शिकारी पक्षी होता है जो आमतौर पर पानी में से मछलियां पकड़ता है. जब यह पक्षी मछली को लेकर उड़ रहा था, तभी मछली उसके पंजों से छूटकर नीचे गिर गई. लेकिन गिरी तो सीधे हाई वोल्टेज पावर लाइन पर. मछली के टकराने से चिंगारियां निकलीं और नीचे मौजूद सूखी घास में आग लग गई.

यह भी पढ़ें: शादी का कार्ड लेकर पहुंची महिला, रिसेप्शन में मिली बेइज्जती, फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं!

देखें पोस्ट-

आग किन-किन जगहों तक फैली और कैसे बुझाई गई?

यह घटना हाइवे 1 से लगभग 3.7 मील दक्षिण की ओर हुई. जैसे ही आग लगी, स्थानीय अग्निशमन विभाग (Ashcroft Fire Rescue), ब्रिटिश कोलंबिया हाइड्रो के कर्मचारी और कुछ नजदीकी रैंचर (पशुपालक) मिलकर मौके पर पहुंचे. जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान से बचाव हो गया.

यह भी पढ़ें: वॉशिंग मशीन में हाथ डालते ही जो हुआ, उसने दहला दिया सबका दिल; ये वीडियो देखकर आप भी सतर्क हो जाएंगे

मछली कहां से आई?

अग्निशमन विभाग ने बताया कि जहां मछली गिरी, वहां से पास में कोई जलस्रोत या नदी नहीं है. इसका मतलब साफ है कि ऑस्प्रे पक्षी मछली को दूर किसी नदी या झील से पकड़कर उड़ा रहा था और लंबी उड़ान के दौरान थकने के कारण उसके पंजों से मछली छूट गई. गनीमत की बात यह रही कि ऑस्प्रे को कोई चोट नहीं लगी. अधिकारी ने बताया कि पक्षी सही-सलामत है और ये घटना शायद उसकी थकावट की वजह से हुई. हो सकता है वह गर्मी से परेशान होकर मछली छोड़ बैठा हो... या फिर कच्ची मछली खाकर थक चुका हो और पकी हुई मछली आज़माना चाहता हो.

