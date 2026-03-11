Advertisement
Fish Rain Mystery: यहां हर साल आसमान से गिरती हैं मछलियां! इस अजीब घटना को देखने दूर-दूर से आते हैं लोग

Fish Rain Mystery: यहां हर साल आसमान से गिरती हैं मछलियां! इस अजीब घटना को देखने दूर-दूर से आते हैं लोग

Fish Raining Country: क्या आपने कभी मछलियों की बारिश के बारे में सुना है? होंडुरास नाम के देश में पिछले 100 सालों से आसमान से मछलियां गिरने की अजीब घटना होती आ रही है. वैज्ञानिक इसे समुद्री तूफानों से जोड़ते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानते हैं.

Mar 11, 2026, 04:43 PM IST
दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं, जो सुनने में किसी कहानी या फिल्म जैसी लगती हैं. आमतौर पर हम आसमान से बारिश, बर्फ या ओले गिरते हुए देखते हैं. लेकिन अगर कोई कहे कि कहीं आसमान से मछलियां गिरती हैं, तो शायद यह सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए. हालांकि यह घटना पूरी तरह सच है. मध्य अमेरिका के एक छोटे से देश होंडुरास में पिछले एक सदी से भी ज्यादा समय से मछलियों की बारिश होने की अनोखी घटना सामने आती रही है. यह रहस्य दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है और वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक दिलचस्प विषय बना हुआ है.

आखिर यह अनोखी घटना कहां होती है?

यह अजीबोगरीब घटना मध्य अमेरिका के देश होंडुरास में देखने को मिलती है, जो मैक्सिको के पास स्थित है. यहां के कुछ इलाकों में हर साल एक या दो बार मछलियों की बारिश होने की बात कही जाती है. स्थानीय लोग बताते हैं कि यह घटना आमतौर पर बसंत ऋतु के अंत या गर्मियों की शुरुआत में होती है. उस समय अचानक तेज तूफान और बारिश के बाद जमीन पर छोटी-छोटी मछलियां दिखाई देने लगती हैं. लोग इन्हें इकट्ठा करके घर ले जाते हैं और खाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं. यही वजह है कि यह घटना यहां के लोगों के लिए एक खास परंपरा जैसी बन चुकी है.

वैज्ञानिक इस रहस्य को कैसे समझाते हैं?

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस घटना के पीछे मौसम और समुद्र से जुड़े प्राकृतिक कारण हो सकते हैं. होंडुरास की दूरी अटलांटिक महासागर से करीब 200 किलोमीटर है. माना जाता है कि कभी-कभी तेज तूफान या बवंडर समुद्र से छोटी मछलियों को खींचकर आसमान में उठा लेते हैं और बाद में उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं. इसी वजह से बारिश के बाद जमीन पर मछलियां दिखाई देती हैं. हालांकि इस सिद्धांत को लेकर भी कई सवाल बने हुए हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर मिलने वाली मछलियां मीठे पानी की होती हैं. यही कारण है कि यह घटना आज भी पूरी तरह रहस्य बनी हुई है.

क्या इसे भगवान का चमत्कार माना जाता है?

जहां वैज्ञानिक इस घटना को प्राकृतिक प्रक्रिया बताते हैं, वहीं स्थानीय लोगों की मान्यता इससे बिल्कुल अलग है. वहां रहने वाले लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं. उनकी मान्यता के अनुसार, 19वीं सदी में यहां एक स्पेनिश पादरी ने गरीब और भूखे लोगों के लिए तीन दिन और तीन रात तक लगातार प्रार्थना की थी. उन्होंने भगवान से लोगों के भोजन का इंतजाम करने की गुहार लगाई थी. कहा जाता है कि इसके बाद अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और तेज बारिश के साथ मछलियां गिरने लगीं. तभी से यह अनोखी घटना हर साल होती आ रही है और लोगों के लिए आस्था और आश्चर्य का विषय बनी हुई है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

Fish Rain Mystery

