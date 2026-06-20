Influencer Body Transformation: एक प्रेरणादायक कहानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आदित्य प्रियम की वायरल हो रही है. उनके इंस्टाग्राम हैंडल adii.liftsss पर इस समय 26 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी 8 साल लंबी फिटनेस जर्नी का एक वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनके अद्भुत बदलाव को देखकर हर कोई हैरान है.
आदित्य प्रियम का यह बदलाव कोई रातों-रात या कुछ महीनों में नहीं हुआ है. उनके तब और अब वाले लुक को देखकर समझा जा सकता है, उन्होंने इसके लिए पूरे 8 साल, यानी 96 महीने या लगभग 3000 दिनों तक जिम में पसीना बहाया है. वीडियो की शुरुआत में उनका वजन काफी ज्यादा नजर आता है, जहां लिखा, "क्या बोला था... नहीं होगा?". इसके बाद की क्लिप्स में उनकी शानदार मस्कुलर बॉडी दिखाई देती है. उन्होंने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "भरोसा रखिए, निरंतरता आपको हमेशा इनाम देती है".
मोटिवेशन पूछने पर दिया हैरान करने वाला जवाब
आदित्य के इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने उनसे पूछा कि भाई इस सफर के लिए आपका मोटिवेशन क्या था? इस पर आदित्य ने बड़ा ही सच्चा और हैरान करने वाला जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "नफरत खुद से".
ट्रोलर्स और स्ट्रेच मार्क्स पर खुलकर की बात
जहां सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें भविष्य में स्टेरॉइड्स से दूर रहने और नेचुरल रहने की सलाह दे रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने उनके इस परफेक्ट बदलाव को 'प्लास्टिक सर्जरी' तक कह दिया. इस पर आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया कि हां, यह सर्जरी 8 साल में पूरी हुई है. इसके अलावा एक यूजर ने जब उनसे वजन घटने के बाद होने वाले स्ट्रेच मार्क्स के बारे में पूछा, तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि स्ट्रेच मार्क्स अब भी हैं, शायद उनके स्किन जींस अच्छे हैं लेकिन अंत में एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी ऑर्गन्स ही सब कुछ मायने रखते हैं.
FAQs-
Q1. इंस्टाग्राम पर आदित्य प्रियम किस नाम से हैं और कितने फॉलोअर्स हैं?
Ans. आदित्य प्रियम इंस्टाग्राम पर adii.liftsss नाम के हैंडल से एक्टिव हैं और उनके अकाउंट पर 26 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
Q2. आदित्य प्रियम को अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में कितना समय लगा?
Ans. आदित्य को इस बेहतरीन बदलाव को हासिल करने में पूरे 8 साल, यानी 96 महीने या लगभग 3000 दिन का लंबा समय लगा है.
Q3. स्ट्रेच मार्क्स के सवाल पर आदित्य ने क्या जवाब दिया?
Ans. आदित्य ने बताया कि उनके शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स अब भी मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए अंत में एक हेल्दी शरीर और स्वस्थ ऑर्गन्स होना सबसे ज्यादा मायने रखता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.