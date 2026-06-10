जिम जाने का झंझट खत्म! घर पर ही इन 6 एक्सरसाइज से कम किया 16 Kg वेट, देखें वायरल रूटीन

Fitness Influencer Exercises: जिम में घंटों पसीना बहाना, उबला हुआ खाना खाना और न जाने क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं. लेकिन क्या हो अगर कोई आपको बताए कि सिर्फ 6 सही एक्सरसाइज से आप अपना मनचाहा फिगर पा सकते हैं? सोशल मीडिया पर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की वेट लॉस जर्नी इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है. इस इन्फ्लुएंसर ने अपना वजन 67 किलो से घटाकर सीधे 51 किलो कर लिया है, यानी पूरे 16 किलो कम किया. सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने उन 6 जादुई एक्सरसाइज को भी शेयर किया है, जिन्होंने उनकी इस जर्नी को आसान बनाया.
वजन कम करना सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस से जुड़ा है. इस फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने जब अपनी जर्नी शुरू की, तो उनका वजन 67 किलोग्राम था. लगातार मेहनत और सही वर्कआउट की बदौलत आज वह 51 किलोग्राम की हो चुकी हैं. उनका यह जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहा है. उन्होंने साफ किया कि वेट लॉस के लिए आपको क्रैश डाइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही मूवमेंट जरूरी है.
इन्फ्लुएंसर का कहना है कि आप एक दिन में वजन नहीं घटा सकते. उन्होंने यह 16 किलो वजन रातों-रात नहीं कम किया है. इसके पीछे महीनों की कड़ी मेहनत और अनुशासन है. अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन वर्कआउट करेंगे, तो कोई नतीजा नहीं मिलेगा. आपको इसे अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा. रोज कम से कम 30 से 45 मिनट इन एक्सरसाइज को देने से आपकी बॉडी धीरे-धीरे शेप में आने लगेगी.
सिर्फ एक्सरसाइज करने से पूरा फायदा नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने खान-पान को नहीं सुधारते. इन्फ्लुएंसर ने सलाह दी कि बाहर का जंक फूड, ज्यादा मीठा और तली-भुनी चीजों से दूरी बना लें. इसकी जगह अपनी डाइट में प्रोटीन, हरी सब्जियां और ढेर सारा पानी शामिल करें. जब सही डाइट और ये 6 एक्सरसाइज एक साथ मिलते हैं, तो वजन रॉकेट की स्पीड से कम होता है.
इन्फ्लुएंसर ने अपने रूटीन में जिन 6 एक्सरसाइज को शामिल किया, वे पूरी बॉडी के फैट को टारगेट करती हैं. इनमें सबसे पहले आता है 'स्क्वाट्स', जो आपके लोअर बॉडी और थाइज को टोन करता है. इसके बाद 'पुश-अप्स' हैं, जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं. तीसरा है 'प्लैंक', जो कोर मसल्स को मजबूत करके पेट की चर्बी को गायब करने में मदद करता है. बाकी की तीन एक्सरसाइज में 'लंजेस', 'बर्पीज' और 'जंपिंग जैक्स' शामिल हैं, जो पूरे शरीर का एक्स्ट्रा फैट बर्न करती हैं.