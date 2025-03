फिटनेस इन्फ्लुएंसर की अजीबोगरीब सुबह, Video देखकर दुनियाभर के लोग उड़ा रहे मजाक

Fitness Influencer Viral Video: एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर का अनोखी सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दरअसल, इस इन्फ्लुएंसर की मॉर्निंग रूटीन आम लोगों से थोड़ी हटकर है और यही वजह है कि यह लाइमलाइम में है. इस वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया गया था और इसे अब तक 633 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर हजारों कमेंट्स और लाइक्स आए हैं. ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल की आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह दिखावटी और नकली जिंदगी दिखा रहे हैं.

सुबह इतने बजे शुरू होता है रूटीन

वीडियो में एश्टन हॉल सुबह 3:52 बजे उठते हैं. वह पहले शीशे में खुद को देखते हैं और अपने मुंह से काली टेप हटाते हैं. सोते वक्त मुंह पर टेप लगाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया है. इन्फ्लुएंसर दावा करते हैं कि इससे खर्राटे कम होते हैं और नींद की छोटी-मोटी परेशानियां ठीक होती हैं. इसके बाद उनका पांच घंटे का रूटीन शुरू होता है. इसमें वर्कआउट, जर्नल लिखना, पूल में तैरना, नाश्ता करना, क्लाइंट्स से मीटिंग और दो बार ठंडे पानी व फलों से भरी कटोरी में सिर डुबोना शामिल है. वीडियो में एक महिला भी दिखती है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया. वह एश्टन की सुबह के कामों में मदद करती है, जैसे नाश्ता तैयार करना.

bro woke up at 4am in the morning to spend 6 hours bullshitting https://t.co/ZdVBhcvLm7

THIS IS DESTROYING ME BROOOOOO

This guy is frying me bro. All he does his dunk his face in ice water and do full sprints in a parking lot

He’s either our funniest satire comedian or clinically insane https://t.co/RDAqKboD7b pic.twitter.com/ISiehNlVBP

— (@notwhydeegee2) March 21, 2025