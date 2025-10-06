बेबी जिराफ का शिकार करने आई 5 शेरनियां, फिर 'मां' ने कैसे अपनी जान पर खेलकर किया बच्चे को प्रोटेक्ट, देखें वीडियो

Lioness hunt baby giraffe: जंगल की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी. यहां हर पल किसी न किसी जानवर के लिए खतरा बना रहता है, खासकर मासूम शाकाहारी जीवों के लिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सच्चाई को फिर से साबित कर दिया है. वीडियो में पांच शेरनियां एक बेबी जिराफ का शिकार करने पहुंचती हैं, लेकिन उसकी मां ने जिस हिम्मत से अपने बच्चे की रक्षा की, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। यह नजारा मां की ममता और जज़्बे का बेमिसाल उदाहरण है.

मौत से जूझता मासूम, सामने खड़ी ‘मां की दीवार’

वीडियो में दिखता है कि जंगल के खुले मैदान में बेबी जिराफ अपनी मां के साथ खड़ा है. तभी पांच शेरनियां धीरे-धीरे पास आती हैं और बच्चे पर झपटने की कोशिश करती हैं. घबराया बेबी जिराफ अपनी मां से चिपक जाता है, जबकि मां अपने लंबे पैरों से शेरनियों पर जोरदार वार करती है. वह बार-बार उनके करीब आने की कोशिश नाकाम कर देती है. शेरनियां भी उसके सामने आने से कतराती हैं. इस नजारे ने दिखा दिया कि मां की ताकत के सामने जंगल का कोई शिकारी नहीं टिक सकता.

वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तूफान

यह रोमांचक वीडियो इंस्टाग्राम पर wildfriends_africa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कुछ ही घंटों में इसे 42 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वीडियो में जिराफ मां का साहस देखकर लोगों ने कहा कि असली वीरता किसी हथियार में नहीं, बल्कि ममता में होती है. कई यूजर्स ने इस वीडियो को “प्राकृतिक का सबसे अच्छा ” बताया जा रहा है.

लोगों ने मां की ममता को बताया सबसे बड़ी ताकत

वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “मां किसी भी रूप में हो, अपने बच्चे के लिए जान की बाजी लगा देती है.” दूसरे ने लिखा, “यह दृश्य देखकर दिल को सुकून मिला. मां की ममता सबसे बड़ी ताकत है.” वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “जब शेर जिराफों का शिकार करते हैं, तो रूह कांप जाती है. आज पहली बार देखा कि जिराफ ने भी शेरनियों को सबक सिखाया.”