Advertisement
trendingNow12950757
Hindi Newsजरा हटके

बेबी जिराफ का शिकार करने आई 5 शेरनियां, फिर 'मां' ने कैसे अपनी जान पर खेलकर किया बच्चे को प्रोटेक्ट, देखें वीडियो

Jirabh Viral Video: बेबी जिराफ पर पांच शेरनियों ने हमला किया, लेकिन उसकी मां ने बहादुरी से डटकर मुकाबला किया. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. यूजर्स ने लिखा, मां की ममता सबसे बड़ी ताकत है, चाहे इंसान हो या जानवर.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेबी जिराफ का शिकार करने आई 5 शेरनियां, फिर 'मां' ने कैसे अपनी जान पर खेलकर किया बच्चे को प्रोटेक्ट, देखें वीडियो

Lioness hunt baby giraffe: जंगल की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी. यहां हर पल किसी न किसी जानवर के लिए खतरा बना रहता है, खासकर मासूम शाकाहारी जीवों के लिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सच्चाई को फिर से साबित कर दिया है. वीडियो में पांच शेरनियां एक बेबी जिराफ का शिकार करने पहुंचती हैं, लेकिन उसकी मां ने जिस हिम्मत से अपने बच्चे की रक्षा की, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। यह नजारा मां की ममता और जज़्बे का बेमिसाल उदाहरण है.

मौत से जूझता मासूम, सामने खड़ी ‘मां की दीवार’

वीडियो में दिखता है कि जंगल के खुले मैदान में बेबी जिराफ अपनी मां के साथ खड़ा है. तभी पांच शेरनियां धीरे-धीरे पास आती हैं और बच्चे पर झपटने की कोशिश करती हैं. घबराया बेबी जिराफ अपनी मां से चिपक जाता है, जबकि मां अपने लंबे पैरों से शेरनियों पर जोरदार वार करती है. वह बार-बार उनके करीब आने की कोशिश नाकाम कर देती है. शेरनियां भी उसके सामने आने से कतराती हैं. इस नजारे ने दिखा दिया कि मां की ताकत के सामने जंगल का कोई शिकारी नहीं टिक सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तूफान

यह रोमांचक वीडियो इंस्टाग्राम पर wildfriends_africa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कुछ ही घंटों में इसे 42 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वीडियो में जिराफ मां का साहस देखकर लोगों ने कहा कि असली वीरता किसी हथियार में नहीं, बल्कि ममता में होती है. कई यूजर्स ने इस वीडियो को “प्राकृतिक का सबसे अच्छा ” बताया जा रहा है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों ने मां की ममता को बताया सबसे बड़ी ताकत

वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “मां किसी भी रूप में हो, अपने बच्चे के लिए जान की बाजी लगा देती है.” दूसरे ने लिखा, “यह दृश्य देखकर दिल को सुकून मिला. मां की ममता सबसे बड़ी ताकत है.” वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “जब शेर जिराफों का शिकार करते हैं, तो रूह कांप जाती है. आज पहली बार देखा कि जिराफ ने भी शेरनियों को सबक सिखाया.”

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Lioness hunt baby giraffe

Trending news

एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
rss
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा