Advertisement
trendingNow12942323
Hindi Newsजरा हटके

सड़क पर मौत को दावत? कंधे पर बैठाकर चार दोस्तों ने चलाई स्कूटी, खतरनाक करतूत का Video वायरल

एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें पांच युवक एक ही स्कूटर पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए. बिना हेलमेट के इस करतब ने सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 30, 2025, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़क पर मौत को दावत? कंधे पर बैठाकर चार दोस्तों ने चलाई स्कूटी, खतरनाक करतूत का Video वायरल

Scooter Stunt Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें चार युवक एक ही स्कूटर पर सवार दिखाई देते हैं, जबकि पांचवां युवक उनके कंधों पर लेटा हुआ है. न हेलमेट, न सुरक्षा- यह नजारा देखने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं. 

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर तेजी से भागते स्कूटर पर स्टंट हो रहा है. एक राहगीर ने इसे रिकॉर्ड किया और पीछे से आवाज आई- “बढ़िया है, एक नंबर.” इसके जवाब में युवकों ने थैंक यू भैया कहकर हाथ हिलाया. ये बेफिक्री सड़क पर मौत को न्योता देने जैसी थी.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में मंदिर के बाहर रखवाली कर रही थी शेरनी? IAS ऑफिसर ने Video शेयर कर लिखी ऐसी बात, लोग हुए हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर नाराजगी की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “जब कानून का डर कमजोर हो जाए तो लोग कुछ भी करने लगते हैं.” किसी ने सख्त सजा की मांग की तो किसी ने मजाक में कहा, “पहले तो लगा कोई लाश उठाकर ले जा रहे हैं.” मामला वायरल होने के बाद बीजापुर पुलिस हरकत में आई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्टंट में शामिल चार युवकों की पहचान कर ली गई है. इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है.

 

 

यह भी पढ़ें: नशेड़ी दोस्तों ने नहीं चलाई कार, सड़क पर मारा धक्का! लेकिन फिर भी पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें क्यों?

क्या यह पहली बार हुआ है?

ऐसा नहीं है कि सड़क पर स्टंट का यह पहला मामला हो. अप्रैल में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक युवक का वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बाइक पर खतरनाक करतब दिखाते हुए गिर पड़ा और उसकी बाइक कार से जा टकराई. ऐसे हादसे बताते हैं कि सड़क पर दिखावा करने का अंजाम कितना भयावह हो सकता है. बार-बार होने वाले हादसे और वायरल वीडियो इस बात का सबूत हैं कि सड़क सुरक्षा को लोग अब भी हल्के में ले रहे हैं. सवाल यही उठता है- क्या कुछ सेकंड की पब्लिसिटी के लिए लोग अपनी और दूसरों की जान को दांव पर लगाते रहेंगे, या फिर अब सख्ती का वक्त आ गया है?

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoscootyStunt Videotrending

Trending news

जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
gaza
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
;