सड़क पर मौत को दावत? कंधे पर बैठाकर चार दोस्तों ने चलाई स्कूटी, खतरनाक करतूत का Video वायरल

Scooter Stunt Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें चार युवक एक ही स्कूटर पर सवार दिखाई देते हैं, जबकि पांचवां युवक उनके कंधों पर लेटा हुआ है. न हेलमेट, न सुरक्षा- यह नजारा देखने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर तेजी से भागते स्कूटर पर स्टंट हो रहा है. एक राहगीर ने इसे रिकॉर्ड किया और पीछे से आवाज आई- “बढ़िया है, एक नंबर.” इसके जवाब में युवकों ने थैंक यू भैया कहकर हाथ हिलाया. ये बेफिक्री सड़क पर मौत को न्योता देने जैसी थी.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में मंदिर के बाहर रखवाली कर रही थी शेरनी? IAS ऑफिसर ने Video शेयर कर लिखी ऐसी बात, लोग हुए हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर नाराजगी की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “जब कानून का डर कमजोर हो जाए तो लोग कुछ भी करने लगते हैं.” किसी ने सख्त सजा की मांग की तो किसी ने मजाक में कहा, “पहले तो लगा कोई लाश उठाकर ले जा रहे हैं.” मामला वायरल होने के बाद बीजापुर पुलिस हरकत में आई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्टंट में शामिल चार युवकों की पहचान कर ली गई है. इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें: नशेड़ी दोस्तों ने नहीं चलाई कार, सड़क पर मारा धक्का! लेकिन फिर भी पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें क्यों?

क्या यह पहली बार हुआ है?

ऐसा नहीं है कि सड़क पर स्टंट का यह पहला मामला हो. अप्रैल में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक युवक का वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बाइक पर खतरनाक करतब दिखाते हुए गिर पड़ा और उसकी बाइक कार से जा टकराई. ऐसे हादसे बताते हैं कि सड़क पर दिखावा करने का अंजाम कितना भयावह हो सकता है. बार-बार होने वाले हादसे और वायरल वीडियो इस बात का सबूत हैं कि सड़क सुरक्षा को लोग अब भी हल्के में ले रहे हैं. सवाल यही उठता है- क्या कुछ सेकंड की पब्लिसिटी के लिए लोग अपनी और दूसरों की जान को दांव पर लगाते रहेंगे, या फिर अब सख्ती का वक्त आ गया है?