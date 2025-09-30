सड़क पर मौत को दावत? कंधे पर बैठाकर चार दोस्तों ने चलाई स्कूटी, खतरनाक करतूत का Video वायरल

Trending Photos
Scooter Stunt Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें चार युवक एक ही स्कूटर पर सवार दिखाई देते हैं, जबकि पांचवां युवक उनके कंधों पर लेटा हुआ है. न हेलमेट, न सुरक्षा- यह नजारा देखने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर तेजी से भागते स्कूटर पर स्टंट हो रहा है. एक राहगीर ने इसे रिकॉर्ड किया और पीछे से आवाज आई- “बढ़िया है, एक नंबर.” इसके जवाब में युवकों ने थैंक यू भैया कहकर हाथ हिलाया. ये बेफिक्री सड़क पर मौत को न्योता देने जैसी थी.
इंटरनेट पर कैसी रही प्रतिक्रिया?
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर नाराजगी की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “जब कानून का डर कमजोर हो जाए तो लोग कुछ भी करने लगते हैं.” किसी ने सख्त सजा की मांग की तो किसी ने मजाक में कहा, “पहले तो लगा कोई लाश उठाकर ले जा रहे हैं.” मामला वायरल होने के बाद बीजापुर पुलिस हरकत में आई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्टंट में शामिल चार युवकों की पहचान कर ली गई है. इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है.
शहर के नेशनल हाईवे पर पुराने पेट्रोल पंप के पास वायरल वीडियो में पांच युवक स्कूटी पर क्षमता से अधिक सवार होकर तेज रफ्तार में स्टंट करते दिख रहे हैं। यह खतरनाक व्यवहार आम लोगों की जान के लिए जोखिम है आप से अनुरोध है तुरंत जांच और कार्यवाही की जाए। @BijapurPolice @CG_Police pic.twitter.com/5OHIstO6eK
— Ilyas (@Ilyas_SK_31) September 29, 2025
क्या यह पहली बार हुआ है?
ऐसा नहीं है कि सड़क पर स्टंट का यह पहला मामला हो. अप्रैल में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक युवक का वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बाइक पर खतरनाक करतब दिखाते हुए गिर पड़ा और उसकी बाइक कार से जा टकराई. ऐसे हादसे बताते हैं कि सड़क पर दिखावा करने का अंजाम कितना भयावह हो सकता है. बार-बार होने वाले हादसे और वायरल वीडियो इस बात का सबूत हैं कि सड़क सुरक्षा को लोग अब भी हल्के में ले रहे हैं. सवाल यही उठता है- क्या कुछ सेकंड की पब्लिसिटी के लिए लोग अपनी और दूसरों की जान को दांव पर लगाते रहेंगे, या फिर अब सख्ती का वक्त आ गया है?