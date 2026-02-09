Advertisement
इतिहास की वो 5 रहस्यमयी घटनाएं, जिन्हें देख चकरा गया है बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग

इतिहास के सबसे भयावह हादसों में कुछ लोग मौत को मात देकर ज़िंदा बचे. कोलंबिया के जंगल, एंडीज़ पर्वत, मेक्सिको भूकंप, चिली खदान और थाईलैंड गुफा की ये घटनाएं इंसानी साहस, जिजीविषा और चमत्कार की मिसाल हैं. 

Feb 09, 2026, 04:50 PM IST
दुनिया में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता था? लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं, जहां हालात इतने भयावह थे कि ज़िंदा बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी. इसके बावजूद, कुछ लोग न सिर्फ मौत को मात दे गए, बल्कि उनकी कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. ये घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं लगतीं, बल्कि ऐसी मिसालें हैं, जिन पर आज भी वैज्ञानिक, डॉक्टर और विशेषज्ञ सोच में पड़ जाते हैं. कैसे इंसान ने भूख, अंधकार, डर और मौत के साए में भी हिम्मत नहीं हारी? ऐसी ही पांच रहस्यमयी घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं, जो आज भी चमत्कार जैसी लगती हैं.

कोलंबिया के जंगलों में 40 दिन तक ज़िंदा रहे बच्चे

कोलंबिया के घने जंगलों में हुए एक विमान हादसे के बाद चार बच्चे लापता हो गए थे. हादसे में उनकी मां की मौत हो गई, जिससे उम्मीद और भी कम हो गई थी. लेकिन 40 दिन बाद सेना के खोज अभियान में ये बच्चे ज़िंदा मिल गए. इन बच्चों की उम्र 1, 4, 9 और 13 साल थी. जब उन्हें पाया गया, तो वे डिहाइड्रेशन और कीड़ों के काटने से कमजोर जरूर थे, लेकिन ज़िंदा थे. इतने छोटे बच्चों का बिना किसी मदद के इतने दिन जंगल में जीवित रहना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल है. यह घटना बताती है कि इंसानी जिजीविषा कितनी मजबूत हो सकती है.

बर्फ के पहाड़ों में मौत से जंग

13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे का एक विमान एंडीज पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में 45 लोग सवार थे, जिनमें से कई की मौके पर ही मौत हो गई. बर्फ़ीले तूफानों और माइनस तापमान के बीच बचे लोग दो महीने तक फंसे रहे. जब खाना खत्म हो गया, तो मजबूरी में मृत साथियों का मांस खाने का फैसला लिया गया. आखिरकार दो खिलाड़ी पैदल मदद लेने निकले और 10 दिन बाद सहायता मिली. कुल 16 लोग ज़िंदा बच पाए. यह हादसा आज भी मानव सहनशक्ति की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है.

मलबे से निकली ज़िंदगी

19 सितंबर 1985 को मेक्सिको सिटी में आए 8.1 तीव्रता के भूकंप ने हजारों ज़िंदगियां तबाह कर दीं. सैकड़ों इमारतें गिर गईं और पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया. कई दिनों बाद बचाव दल को मलबे के नीचे से नवजात बच्चे ज़िंदा मिले, जिन्हें ‘मिरेकल बेबी’ कहा गया. इनमें से एक बच्चा ऐसा था, जो भूकंप के समय मां के गर्भ में था. हालात इतने भयावह थे कि उसकी दादी ने मां का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाला. मां की जान नहीं बच सकी, लेकिन बच्चा ज़िंदा रहा. यह घटना विज्ञान और मानव साहस दोनों को चुनौती देती है.

 चिली की खदान का करिश्मा

चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 5 अगस्त 2005 को एक कॉपर माइन धंस गई. 33 मजदूर 700 मीटर नीचे फंस गए. शुरुआती दिनों में सभी को मृत मान लिया गया था, लेकिन 17 दिन बाद एक चिट्ठी मिली 'हम 33 लोग सुरक्षित हैं.' यह संदेश उम्मीद की किरण बन गया. 69 दिनों तक चले  रेस्क्यू ऑपरेशन में विशेष कैप्सूल के जरिये सभी मजदूरों को एक-एक कर बाहर निकाला गया. इतने लंबे समय तक अंधेरे, सीमित भोजन और डर के बीच ज़िंदा रहना आज भी विशेषज्ञों को हैरान करता है.

अंधेरे में उम्मीद की रोशनी

23 जून 2018 को थाईलैंड में 12 बच्चे और उनका फुटबॉल कोच एक गुफा में घूमने गए थे. अचानक तेज बारिश से गुफा में पानी भर गया और सभी अंदर फंस गए. बिना खाने, सीमित ऑक्सीजन और घुप अंधेरे में ये बच्चे नौ दिनों तक फंसे रहे. दुनिया भर के विशेषज्ञ केव डाइवर्स ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. बेहद जोखिम भरे इस अभियान में सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. यह घटना टीमवर्क, साहस और मानवता की एक ऐतिहासिक मिसाल बन गई.

Q1. इन घटनाओं को चमत्कार क्यों कहा जाता है?

क्योंकि इन हादसों में हालात इतने भयावह थे कि ज़िंदा बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी लोग असंभव हालात में जीवित निकल आए.

Q2. कोलंबिया के जंगलों में बच्चे कैसे ज़िंदा रह पाए?

विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों का जंगल से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान, आपसी समझ और मजबूत जिजीविषा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी.

Q3. एंडीज़ विमान हादसे को सबसे कठिन सर्वाइवल क्यों माना जाता है?

क्योंकि बर्फीले पहाड़, माइनस तापमान, भोजन की कमी और महीनों तक फंसे रहना मानव सहनशक्ति की चरम परीक्षा थी.

Q4. ‘मिरेकल बेबी’ की घटना विज्ञान को कैसे चुनौती देती है?

इतने बड़े भूकंप और मलबे के नीचे से नवजात का जीवित मिलना मेडिकल और वैज्ञानिक दृष्टि से असाधारण माना जाता है.

Q5. चिली माइन रेस्क्यू इतना ऐतिहासिक क्यों बना?

69 दिनों तक 700 मीटर नीचे फंसे 33 मजदूरों को सुरक्षित निकालना तकनीक, धैर्य और टीमवर्क की मिसाल बन गया.

