इतिहास की वो 6 'जिद्दी' महिलाएं, जिन्होंने समाज को बदलकर रख दिया! नंबर 4 ने तो ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी

International Women's Day: इतिहास की किताबों में अक्सर पुरुषों के नाम ही प्रमुखता से दिखाई देते हैं. लंबे समय तक इतिहास पुरुषों द्वारा ही लिखा गया, जिसके कारण महिलाओं की भूमिका को उतनी जगह नहीं मिल सकी. मशहूर लेखिका वर्जीनिया वुल्फ ने भी कहा था कि इतिहास में महिलाओं की कहानियां अक्सर गुमनाम रह जाती हैं. लेकिन पिछली दो सदियों में हालात बदलने लगे हैं और अब दुनिया महिलाओं के अभूतपूर्व योगदान को पहचानने लगी है. यहां ऐसी ही कुछ महान विभूतियों का परिचय दिया गया है.

डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी

डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी ब्रिटिश भारत की पहली महिला विधायक थीं. वह एक कुशल चिकित्सक होने के साथ-साथ प्रखर समाज सुधारक भी थीं. 1926 में उन्होंने विधान परिषद में प्रवेश किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए. उन्होंने दमनकारी 'देवदासी प्रथा' के खिलाफ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अलावा, उन्होंने चेन्नई में प्रसिद्ध 'अड्यार कैंसर संस्थान' की स्थापना भी की.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. आनंदी गोपाल जोशी

डॉ. आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला थीं, जिन्होंने विदेश जाकर मेडिकल की डिग्री हासिल की. उन्होंने 1886 में अमेरिका के 'वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेनसिल्वेनिया' से अपनी पढ़ाई पूरी की. उस दौर में किसी महिला का शिक्षा के लिए सात समंदर पार जाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आनंदीबाई ने सामाजिक बंदिशों को तोड़कर यह मुकाम हासिल किया. उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनकी उपलब्धि आज भी करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत है.

डॉ. रुख्माबाई राउत

डॉ. रुख्माबाई राउत भारत की शुरुआती महिला डॉक्टरों और प्रखर नारीवादियों में से एक थीं. वह उस समय सुर्खियों में आईं जब उन्होंने अपने बाल विवाह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. 1880 के दशक में चले उनके इस कानूनी विवाद ने समाज में बाल विवाह और महिलाओं की सहमति पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी. इसी संघर्ष के फलस्वरूप 1891 में 'एज ऑफ कंसेंट एक्ट' (सहमति की आयु का अधिनियम) अस्तित्व में आया.

उषा मेहता

उषा मेहता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक साहसी सेनानी थीं. 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान उन्होंने गुप्त 'कांग्रेस रेडियो' का संचालन किया, जिसके जरिए अंग्रेजों की नजरों से बचकर देशप्रेम के संदेश प्रसारित किए जाते थे. इस देशभक्ति के कार्य के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार भी किया. आजादी के बाद उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया.

नीलिमा घोष

नीलिमा घोष का नाम भारतीय खेल इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है, जहां से महिला सशक्तिकरण की एक नई दौड़ शुरू हुई. महज 17 साल की उम्र में नीलिमा ने फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 1952 समर ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया. वह ओलंपिक में शामिल होने वाले भारत के पहले महिला दल का हिस्सा थीं (जिसमें दिग्गज मैरी डिसूजा भी शामिल थीं). 80 मीटर और 100 मीटर हर्डल रेस में उनकी भागीदारी ने न केवल ट्रैक पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि उन रूढ़ियों को भी पीछे छोड़ दिया जो बेटियों को खेल के मैदान से दूर रखती थीं.