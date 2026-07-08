मानसून लवर्स के लिए खुशखबरी, भीड़ बढ़ने से पहले घूम आएं ये 5 जगहें

Best Places To Visit Before Monsoon: बारिश का मौसम आते ही भारत के पहाड़ों में हरियाली छा जाती है, झरने बहने लगते हैं और मौसम बहुत सुहाना हो जाता है. लेकिन इस मौसम में ज्यादातर मशहूर जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ती है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर रहकर शांति से पहली बारिश का मजा लेना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए कुछ बेहतरीन विकल्प हैं. मानसून की पिक सीजन शुरू होने से पहले भारत की इन 5 खूबसूरत और शांत जगहों पर आप एक यादगार छुट्टी प्लान कर सकते हैं.
1. सिक्लूड फोर्ट ऊंचगांव
अगर आप मानसून की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो सिक्लूड का नया फोर्ट ऊंचगांव एक बेस्ट ऑप्शन है जो 31 जुलाई से खुल रहा है. जब बारिश की पहली बौछार आम के बागों पर गिरती है, तो यहां का नजारा देखने लायक होता है. इस चार सौ साल पुराने किले के बरामदे में बैठकर चाय पीना एक अलग ही अहसास देता है. दिल्ली से सिर्फ दो घंटे की दूरी पर स्थित यह औपनिवेशिक काल का किला आपके वीकेंड को बेहद खास बना देगा. यहां आपको पुराने कैमरे, किताबें और ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी, जिससे यह होटल नहीं बल्कि एक पुराना घर जैसा लगेगा. यहां आप मिट्टी के बर्तन बनाना, ट्रैक्टर की सवारी और गांव में साइकिल चलाने जैसी देसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं.
2. त्रिशूर कार्तिका निवास
केरल में पहली बारिश का मतलब सिर्फ मौसम बदलना नहीं होता, बल्कि यह वहां के आयुर्वेद सीजन की शुरुआत भी होती है. केरल के असली रंग को देखने का यह सबसे सही समय है. 150 साल पुराने इस पारंपरिक 'नालुकेट्टू' घर में आपको केरल की संस्कृति का सच्चा अहसास होगा. इसके आंगन में बैठकर बारिश देखना और पारंपरिक केरल की रेसिपीज का स्वाद लेना बेहद सुकून देता है. यहां की आयुर्वेदिक थेरेपी कोई दिखावा नहीं बल्कि वहां की जीवनशैली का हिस्सा है. यहां दो दिन बिताकर आप समझ जाएंगे कि केरल की पुरानी परंपराएं आज भी इतनी खास क्यों हैं.
3. नाहन बेंटनी कॉटेज
अगर आप पहाड़ों पर जाना चाहते हैं लेकिन लंबी ड्राइविंग से बचना चाहते हैं, तो नाहन आपके लिए परफेक्ट है. बारिश के बाद यहां के चीड़ के जंगल एकदम नए और फ्रेश दिखने लगते हैं. दिल्ली से पांच घंटे और चंडीगढ़ से सिर्फ दो घंटे की दूरी पर होने के कारण यहां बुजुर्गों के साथ भी आसानी से आया जा सकता है. सिरमूर के महाराजा का यह पुराना हॉलिडे होम अब सिक्लूड बेंटनी कॉटेज के रूप में जाना जाता है. इसमें नौ शानदार कमरे हैं, जहां पूरा परिवार एक साथ ठहर सकता है. आप यहां महाराजा सुइट में रह सकते हैं, जंगलों में घूम सकते हैं या लॉन में पिकनिक मना सकते हैं. बच्चों के लिए यहां टेबल टेनिस खेलने की भी सुविधा है.
4. सिक्लूड पालमपुर टी एस्टेट
लोग अक्सर पालमपुर सिर्फ पहाड़ों के नजारे देखने आते हैं, लेकिन यहां के चाय के बागान आपका दिल जीत लेंगे. यह एक ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ चाय के बागानों को देखते नहीं हैं, बल्कि उनके ठीक बीच में रहते हैं. बारिश के दिनों में यह पूरी जगह एकदम हरी-भरी हो जाती है. एक तरफ चाय के खूबसूरत बागान और दूसरी तरफ बर्फ से ढकी धौलाधार की पहाड़ियां बेहद खूबसूरत लगती हैं. यहां आप चाय चखने की कला सीख सकते हैं, बागान के बीच में पिकलबॉल खेल सकते हैं और शाम को पहाड़ों की तरफ देखते हुए हॉट टब में आराम कर सकते हैं.
5. हम्पी 1800
पहली बारिश के साथ ही हम्पी का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है. यहां के पत्थरों और ऐतिहासिक खंडहरों के बीच उगी हरी घास इस यूनेस्को धरोहर की खूबसूरती को दोगुना कर देती है. फोटोग्राफर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. बड़े-बड़े पत्थर, प्राचीन मंदिर, केले के बागान और तुंगभद्रा नदी मिलकर हर कोने को एक परफेक्ट फ्रेम बनाते हैं. आप हम्पी बाजार के छोटे कैफे में समय बिता सकते हैं, नदी में नाव की सवारी कर सकते हैं और फिर सिक्लूड हम्पी 1800 में आराम कर सकते हैं. सांदुर के शाही घोरपड़े परिवार का यह महल हम्पी के इतिहास और खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए है.