महीने की सैलरी 2 लाख से ज्यादा, फिर भी कोई नहीं करना चाहता ये 5 काम! क्या आप उठाएंगे ये रिस्क?

Weird Professions: आज जब ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी या आईटी सेक्टर के पीछे भाग रहे हैं, तब एक अलग ही दुनिया मौजूद है जहां कुछ बेहद अजीब और असहज लगने वाली नौकरियां लाखों रुपये महीने की सैलरी देती हैं. ये वो प्रोफेशन हैं जिनका जिक्र लोग आम बातचीत में करना भी पसंद नहीं करते. इन नौकरियों में डिग्री से ज्यादा हिम्मत, मानसिक मजबूती और ऐसे हालात में काम करने की इच्छा चाहिए जहां आम इंसान जाना भी नहीं चाहता. भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक इनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोग इनसे दूरी बनाए रखते हैं.

एम्बाल्मर क्या करता है?

एम्बाल्मर को अक्सर मौत के बाद का मेकअप आर्टिस्ट कहा जाता है. यह वो प्रोफेशन है जिसमें अंतिम संस्कार से पहले शव को केमिकल्स से सुरक्षित किया जाता है ताकि सड़न धीमी हो सके. अमेरिका और यूरोप में यह काफी आम है और अब भारत के बड़े शहरों में भी इसकी मांग बढ़ रही है. इस फील्ड में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है, जिस वजह से एक अच्छा एम्बाल्मर महीने के 2 से 3 लाख रुपये तक कमा सकता है. काम भावनात्मक रूप से कठिन है, लेकिन पैसा इसी वजह से ज्यादा मिलता है.

पेट फूड टेस्टर कैसे बनते हैं?

सुनने में मजाक लगता है, लेकिन पेट फूड टेस्टर एक असली नौकरी है. बड़ी पेट फूड कंपनियां इंसानों को रखती हैं ताकि वे जानवरों के खाने का स्वाद, बनावट और गुणवत्ता जांच सकें. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि खाना सुरक्षित और पोषण से भरपूर है. फूड साइंस से जुड़े लोग इसमें अच्छा पैकेज पा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि उन्हें डॉग या कैट फूड चखना होगा, वे पीछे हट जाते हैं.

कमर्शियल डाइवर क्यों रिस्की है?

खाड़ी देशों में कमर्शियल डाइविंग एक बेहद खतरनाक लेकिन हाई-पेइंग काम है. इन गोताखोरों को गहरे समुद्र में जाकर तेल पाइपलाइन ठीक करनी होती है या जहरीले पानी में काम करना पड़ता है. जान का खतरा हमेशा बना रहता है, इसी वजह से कंपनियां मोटी रकम देती हैं. एक महीने के प्रोजेक्ट से 5 से 10 लाख रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क देखकर ज्यादातर लोग इस फील्ड से दूर रहते हैं.

वेस्ट मैनेजमेंट में पैसा कैसे है?

ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का काम सुनने में भले ही गंदा लगे, लेकिन यह पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इसमें रोबोटिक मशीनों और एडवांस सिस्टम से जहरीले कचरे और गैसों को संभाला जाता है. विकसित देशों में इस स्किल की भारी मांग है और सैलरी भी काफी ज्यादा है. फिर भी सामाजिक सोच की वजह से लोग इसे सम्मानजनक करियर नहीं मानते.

लाइन स्टैंडर क्या ट्रेंड है?

न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में प्रोफेशनल लाइन स्टैंडर का चलन तेजी से बढ़ा है. आईफोन लॉन्च या ब्लैक फ्राइडे सेल जैसे मौकों पर लोग किसी और को पैसे देकर अपनी जगह लाइन में खड़ा कर देते हैं. इसके बदले एक घंटे के 3,000 से 5,000 रुपये तक मिलते हैं. यह ट्रेंड अब धीरे-धीरे भारत में भी प्रीमियम इवेंट्स और वीआईपी दर्शन के लिए दिखने लगा है, जहां समय और धैर्य बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है.