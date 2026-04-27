जहरीला सांप तकिए के नीचे कुंडली मारकर बैठा था, सोकर उठे बच्चे और उड़ गए होश! पूरे घर में मची दहशत

5 Snakes inside House: केरल के कुट्टियाडी क्षेत्र में एक घर के अंदर से एक-एक करके 5 जहरीले करैत (Common Krait) सांप निकले हैं. सबसे खौफनाक बात यह रही कि इनमें से एक सांप बच्चों के बिस्तर पर, उनके तकिए के ठीक नीचे छिपा बैठा था.
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5 Snakes inside House: केरल के कोझिकोड से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. जरा सोचिए, आप अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाकर बगल के कमरे में जाएं और अचानक पता चले कि उनके सिर के नीचे तकिए के पास दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी कुंडली मारकर बैठे हैं. तब आपके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसा ही मामला केरल से सामने आया, जिसमें एक घर में बच्चों के सोने वाले कमरे से अचानक जहरीला सांप निकल आया. हैरानी की बात यह रही कि जब घर की तलाशी ली गई, तो एक नहीं, बल्कि कुल पांच खतरनाक सांप मिले. इस घटना के बाद परिवार ही नहीं, आसपास के लोग भी डर के माहौल में जी रहे हैं. इसमें सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सांप कहीं कोने में नहीं, बल्कि बिस्तर पर बच्चों के तकिए के नीचे और बिस्तरों के बीच छिपे हुए थे.
केरल के कोझिकोड स्थित कुट्टियाडी (Kuttiyadi) क्षेत्र में सुबह करीब 7 बजे जब घर के मालिक रमेशन के दो छोटे बच्चे सोकर उठे, तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे एक सांप को रेंगते हुए देखा. इसे देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए. क्योंकि यह कोई आम सांप नहीं था. यह कॉमन करैत (Common Krait) था. इसे भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है. केरल के लोग इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं. सांप दिखते ही परिवार के लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी.
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पहले तो परिवार को लगा कि एक ही सांप होगा, लेकिन जब टीम ने पूरे घर की जांच शुरू की, तो मामला और गंभीर होता चला गया. दिन में तलाश के दौरान दो और सांप घर के अलग-अलग हिस्सों से मिले. तलाशी अभियान रात तक चलता रहा. इसी दौरान एक सांप बाथरूम में मिला, जबकि एक और दूसरे कमरे से पकड़ा गया. इस तरह कुल पांच जहरीले सांप एक ही घर से बरामद हुए. ये सभी ‘कॉमन करैत’ प्रजाति के बताए जा रहे हैं, जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं.
सबसे डराने वाली बात यह है कि जिस कमरे में सांप मिला, वहीं दो छोटे बच्चे सो रहे थे. अगर जरा-सी भी लापरवाही होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, करैत का जहर बेहद खतरनाक होता है और कई मामलों में जानलेवा साबित होता है.
वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि अभी भी और सांप छिपे होने की आशंका है, इसलिए आसपास के घरों और इलाकों की भी जांच की जा रही है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्मी बढ़ने के कारण सांप ठंडी जगह की तलाश में घरों के अंदर घुस आते हैं. इसके अलावा चूहों की मौजूदगी भी उन्हें आकर्षित करती है. हाल के दिनों में केरल में सांप के काटने के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है. इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, घर के आसपास सफाई रखने और किसी भी संदिग्ध चीज दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है.
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