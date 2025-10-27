5 साल की बच्ची ने ईर्ष्या में चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंकी नवजात बहन, दोस्त से मिलने गई थी मां

Shocking News: अकसर देखा जाता है कि घर में जब कोई नन्हा मेहमान आता है तो उससे बड़ा भाई/बहन उसे बहुत प्यार करता है. हालांकि हाल ही में एक खबर आई है कि एक 5 साल की बच्ची ने अपनी नवजात बहन को चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया. बाहर फेंकने की वजह 'जलन' जा रही है. दावा है कि 5 वर्षीय बच्ची घर में अपनी छोटी बहन के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी.

घटना रूस की है. विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के समय दोनों बच्चे घर पर अकेले ही थे. रास्ते में आने जाने वालों ने नवजात बच्ची को कंक्रीट पर बेसुध हालत में पाया तो वे हैरान रह गए. कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की चौथी मंजिल से भी रोने की आवाजें आ रही थीं. रिपोर्ट्स में खिड़की और जमीन की ऊंचाई 40 फीट के करीब बताई जा रही है. इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मासूम बच्ची की जान चली गई.

सिर्फ 21 दिन की थी नवजात

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 5 साल की लड़की इस बात से नाराज थी कि फ्लैट में एक और बच्चा था और जलन की वजह से उसने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बच्चों के मां-बाप पर यह आरोप लग रहे हैं कि मां ने उन्हें घर पर अकेला क्यों छोड़ा गया? क्योंकि छोटी बच्ची की उम्र सिर्फ 21 दिन ही थी ऐसे में उसे घर पर अकेला छोड़ना एक बड़ी लापरवाही है. बेटी की मौत होने के बाद मां की मुसीबत बढ़ना तय है, कहा जा रहा है कि उसे जेल हो सकती है.

'दोस्त से मिलने गई थी मां'

सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिता अगर काम पर गया हुआ था तो मां ने अपने छोटे बच्चों को घर पर अकेला क्यों छोड़ा, अगर उसको कोई काम था तो फिर बच्चों के पास किसी और छोड़ना चाहिए था. क्योंकि दोनों में से एक भी बच्चा समझदार नहीं था. दोनों ही नादान थे. शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मां अपने किसी दोस्त मिलने गई थी.

नोट- बच्चे नासमझ होते हैं, ऐसे में हमें चाहिए कि हम उन्हें कभी-भी जोखिम वाली जगहों पर अकेला ना छोड़ें. क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए कई तरह से नुकसानदह साबित हो सकता है. आप इस खबर के माध्यम से सबक ले सकते हैं. साथ ही इस बारे में अपने संबंधित लोगों को भी अलर्ट करें.