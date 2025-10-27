Advertisement
trendingNow12976828
Hindi Newsजरा हटके

5 साल की बच्ची ने ईर्ष्या में चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंकी नवजात बहन, दोस्त से मिलने गई थी मां

Viral News: हाल ही में शॉकिंग खबर आई है कि एक 5 साल की बच्ची ने अपनी ही नवजात बहन को चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया. बताया जा रहा है कि बड़ी बहन छोटी के घर आने पर जलन महसूस करती थी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 साल की बच्ची ने ईर्ष्या में चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंकी नवजात बहन, दोस्त से मिलने गई थी मां

Shocking News: अकसर देखा जाता है कि घर में जब कोई नन्हा मेहमान आता है तो उससे बड़ा भाई/बहन उसे बहुत प्यार करता है. हालांकि हाल ही में एक खबर आई है कि एक 5 साल की बच्ची ने अपनी नवजात बहन को चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया. बाहर फेंकने की वजह 'जलन' जा रही है. दावा है कि 5 वर्षीय बच्ची घर में अपनी छोटी बहन के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. 

घटना रूस की है. विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के समय दोनों बच्चे घर पर अकेले ही थे. रास्ते में आने जाने वालों ने नवजात बच्ची को कंक्रीट पर बेसुध हालत में पाया तो वे हैरान रह गए. कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की चौथी मंजिल से भी रोने की आवाजें आ रही थीं. रिपोर्ट्स में खिड़की और जमीन की ऊंचाई 40 फीट के करीब बताई जा रही है. इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मासूम बच्ची की जान चली गई.

Shocking: बॉस ने रात को 11:00 बजे किया ऐसा मैसेज, पढ़कर एम्पलाई ने बोला- कोई मुझे बचा लो...

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ 21 दिन की थी नवजात

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 5 साल की लड़की इस बात से नाराज थी कि फ्लैट में एक और बच्चा था और जलन की वजह से उसने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बच्चों के मां-बाप पर यह आरोप लग रहे हैं कि मां ने उन्हें घर पर अकेला क्यों छोड़ा गया? क्योंकि छोटी बच्ची की उम्र सिर्फ 21 दिन ही थी ऐसे में उसे घर पर अकेला छोड़ना एक बड़ी लापरवाही है. बेटी की मौत होने के बाद मां की मुसीबत बढ़ना तय है, कहा जा रहा है कि उसे जेल हो सकती है.

'दोस्त से मिलने गई थी मां'

सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिता अगर काम पर गया हुआ था तो मां ने अपने छोटे बच्चों को घर पर अकेला क्यों छोड़ा, अगर उसको कोई काम था तो फिर बच्चों के पास किसी और छोड़ना चाहिए था. क्योंकि दोनों में से एक भी बच्चा समझदार नहीं था. दोनों ही नादान थे. शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मां अपने किसी दोस्त मिलने गई थी. 

नोट- बच्चे नासमझ होते हैं, ऐसे में हमें चाहिए कि हम उन्हें कभी-भी जोखिम वाली जगहों पर अकेला ना छोड़ें. क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए कई तरह से नुकसानदह साबित हो सकता है. आप इस खबर के माध्यम से सबक ले सकते हैं. साथ ही इस बारे में अपने संबंधित लोगों को भी अलर्ट करें. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Shocking NewsRussia

Trending news

मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट