"गैस चली गई अब खाना कैसे बनाएं", वायरल वीडियो ने दिखाए पाकिस्तान के हालात

Viral Video: जैसे आप रात के 2 बजे उठकर मैगी बनाकर खा सकते हो, पाकिस्तान में ये सुविधा भी नहीं है. जी हां, वहां गैस भी घंटों के हिसाब से मिलती है. सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद की एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला ने पाकिस्तान के हालात बताए.
Viral Video: जहां एक तरफ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं भारत के साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे. 2026 में पाकिस्तान 1947 में ही जी रहा है. वहां रसोई गैस की भी टाइमिंग है. जी हां, रसोई गैस भी कुछ ही घंटों के लिए आती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला दावा करती है कि वो इस्लामाबाद में रहती है और गैस चली गई है. अब बच्चे दफ्तर से आए हैं तो मैं उनके लिए खाना कैसे बनाऊं. चलिए जानते हैं महिला ने पाकिस्तान के क्या हालात बताए.
महिला ने बताए पाकिस्तान के हालात?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला किचन में गैस चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बना रही है. इस दौरान बेटी अपनी मम्मी से पूछती है कि 21 वी सदी में हमारे घर में लकड़ियों पर खाना बन रहा है इसकी क्या वजह है? इसके बाद महिला बताती है कि गैस की टाइमिंग रात के 10 बजे तक है, लेकिन आज 9 बजे ही गैस चली गई. अब बच्चे दफ्तर से आए हैं तो मैं खाना कैसे बनाऊं. इसके बाद महिला बताती है कि आज से 25 साल पहले हमें फक्र से बताती थी कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूं और हमारे यहां तो गैस जाती ही नहीं है. इसके बाद वो पाकिस्तान की सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछती है कि कहां गई वो गैस की टाइमिंग और कहां गई वो बिजली. ये वीडियो पाकिस्तान की पोल खोल रही है. जहां एक तरफ भारत चांद पर पहुंच गया वहीं दूसरी और पाकिस्तान में अभी भी गैस के लाले पड़े हुए हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.