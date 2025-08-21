दादी से मिलने दुबई से सीधे केरल पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, दिया ऐसा सरप्राइज कि आप भी बोलेंगे 'वाह'

Flight Attendant Viral Video: एमिरेट्स केबिन क्रू मेंबर जैनब रोशना दुबई से सीधे केरल पहुंचती है. वह दादी को एक अनोखा गिफ्ट देती है. वहीं दादी भी उसे अचानक से देखकर काफी चौंक जाती हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच काफी वायरल हो रहा है.
Flight Attendant Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो दिल को छू लेता है और रिश्तों की गहराई को महसूस कराता है. यह कहानी है एमिरेट्स केबिन क्रू मेंबर जैनब रोशना की, जो दादी को खास सरप्राइज देने के लिए दुबई से केरल तक का सफर तय करती है. फिलहाल यह वीडियो और दादी के प्रति लड़की का प्यार लोगों को खूब पसंद आ रहा है. बता दें कि यह वीडियो सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की अहमियत और एक-दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव की खूबसूरती को भी दिखाती है.
दादी को दिया गिफ्ट
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जैनब अपने परिवार के सदस्यों के मिलती है. जहां दादी को वह गोल्ड से बना कंगन गिफ्ट करती है और अपने हाथ से ही दादी को पहनाती है. दरअसल इस दिन दादी का बर्थडे था और उसे खास बनाने के लिए ही जैनब ने दुबई से केरल आने का प्लान किया. वहीं पोती को अचानक सामने देखकर दादी के चेहरे पर जो मुस्कान और खुशी झलकती है, वह देखने लायक है. दादी अपनी पोती को गले लगा लेती हैं और खूब प्यार लुटाने लगती हैं.
लोगों ने दी गजब की प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को zainabroshna नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम शेयर किया गया है. जहां वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. लोगों ने जमकर कमेंट्स भी किए हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा-जन्मदिन मुबारक हो अम्मा. यह मेरा पहला गोल्ड गिफ्ट था. इसलिए मैं दृढ़ थी कि मैं खुद से उनका सम्मान करूंगी. इसलिए मैंने दुबई से केरल के लिए उड़ान भरी. वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने लिखा- 'माशाल्लाह'. दूसरे यूजर ने लिखा- ज्यादातर केबिन क्रू साधारण घरों से हैं. इस तरह कई लोग वीडियो पर प्रतिक्रया दे रहे हैं.