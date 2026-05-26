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Hindi Newsजरा हटकेफ्लाइट अटेंडेंट को करना है डेट? पुरुषों में होनी चाहिए ये 1 खूंखार खूबी, वरना तुरंत हो जाएगा ब्रेकअप

फ्लाइट अटेंडेंट को करना है डेट? पुरुषों में होनी चाहिए ये 1 खूंखार खूबी, वरना तुरंत हो जाएगा ब्रेकअप

क्या आप किसी फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस को डेट करना चाहते हैं? टिकटोकर यासमीन गोल्डन ने खुलासा किया है कि केबिन क्रू के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए पुरुषों में किस एक खास खूबी का होना बेहद जरूरी है. जानिए मर्दों के इस सबसे बड़े डर की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 26, 2026, 06:51 AM IST
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फ्लाइट अटेंडेंट को करना है डेट? पुरुषों में होनी चाहिए ये 1 खूंखार खूबी, वरना तुरंत हो जाएगा ब्रेकअप

Date Flight Attendant: हवाई जहाज में सफर करते समय खूबसूरत और मुस्कुराती हुई फ्लाइट अटेंडेंट (एयर होस्टेस) को देखना सबको अच्छा लगता है. बहुत से पुरुषों का यह सपना होता है कि वे किसी केबिन क्रू मेंबर को अपनी पार्टनर बनाएं. लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर की इस नौकरी की वजह से उन्हें मुफ्त में दुनिया घूमने का मौका मिलेगा और लाइफ बेहद ग्लैमरस होगी. लेकिन क्या असल जिंदगी में किसी फ्लाइट अटेंडेंट को डेट करना इतना आसान है? एक मशहूर फ्लाइट अटेंडेंट ने सोशल मीडिया पर इस रिश्ते का एक ऐसा कड़वा सच बताया है, जिसे सुनकर पुरुषों के होश उड़ गए हैं.

बाहर से ग्लैमर, अंदर से है कड़ा इम्तिहान

मिरर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर अपनी हवाई जिंदगी के वीडियो शेयर करने वाली यासमीन गोल्डन (Yasmeen Golden) ने एक वीडियो में खुलकर बात की है. यासमीन का कहना है कि किसी फ्लाइट अटेंडेंट को डेट करना कमजोर दिल वाले पुरुषों के बस की बात नहीं है. शुरुआत में लड़कों को लगता है कि उन्हें फ्री फ्लाइट के बेनिफिट्स मिलेंगे और वे दुनिया घूमेंगे. लेकिन जैसे ही लड़की की ट्रेनिंग और नौकरी शुरू होती है, वैसे ही पुरुषों के सब्र और भरोसे का असली इम्तिहान शुरू हो जाता है.

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पुरुषों में होनी चाहिए यह 'एक' सबसे बड़ी खूबी

यासमीन के मुताबिक, अगर कोई पुरुष किसी फ्लाइट अटेंडेंट को डेट करना चाहता है, तो उसका मानसिक रूप से 'सिक्योर'होना सबसे जरूरी है. यानी उसके अंदर किसी भी तरह की हीनभावना या असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए. अगर कोई पुरुष खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वह केबिन क्रू की लाइफस्टाइल को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. उसे हर वक्त अपनी पार्टनर को खोने का डर सताता रहेगा.

क्या सच में धोखेबाज होती हैं एयर होस्टेस?

अपने वीडियो में यासमीन ने समाज की एक घटिया सोच पर भी करारा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा बैठी हुई है कि सभी फ्लाइट अटेंडेंट धोखेबाज होती हैं. लड़के सोचते हैं कि उनकी पार्टनर हर रात एक नए शहर में होगी, नए लोगों से मिलेगी, तो वह उन्हें धोखा दे देगी. यासमीन ने हंसते हुए इस बात को बिल्कुल बकवास बताया. उन्होंने कहा कि दिनभर की थका देने वाली ड्यूटी के बाद फ्लाइट अटेंडेंट के पास इतना समय नहीं होता. वे होटल पहुंचते ही सिर्फ सोना पसंद करती हैं.

ट्रेनिंग खत्म होते ही टूट जाते हैं रिश्ते

यह बात इतनी गंभीर है कि केबिन क्रू की ट्रेनिंग के दौरान ही कई कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है. यासमीन बताती हैं कि जो पुरुष पहले बड़ी-बड़ी बातें करते थे, वे बाद में जलने लगते हैं. उन्हें यह बात पचती नहीं है कि उनकी महिला पार्टनर के पास यह पावर है कि वह जब चाहे, जिस देश या राज्य में जा सकती है. यही वजह है कि ट्रेनिंग पूरी होते ही आधी से ज्यादा लड़कियां सिंगल हो जाती हैं क्योंकि उनके पार्टनर उनका साथ निभा नहीं पाते.

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यूजर्स ने शेयर किए अपने दर्दनाक और मजेदार किस्से

यासमीन के इस वीडियो पर हजारों व्यूज आ चुके हैं और महिलाओं ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. एक महिला यूजर ने अपना किस्सा शेयर करते हुए लिखा, "हम 8 साल से रिलेशनशिप में थे. मेरी फाइनल परीक्षा की रात बॉयफ्रेंड ने कहा कि या तो मुझे चुनो या इस नौकरी को. मैंने उसी वक्त उसे छोड़ दिया और आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरी दुनिया घूम रही हूं." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि शुरुआत में यह काम मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ यह नौकरी आपको सिखा देती है कि कौन आपकी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए आया है और कौन सिर्फ थोड़े समय का मेहमान है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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