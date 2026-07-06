/मम्मी बोलीं- झूठ क्यों बोली? फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ने माता-पिता को प्लेन में दिया ऐसा सरप्राइज; रो पड़े लोग, Video सोशल मीडिया पर वायरल

Sushmita Nath Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं, लेकिन हाल ही में एक फ्लाइट अटेंडेंट बेटी और उसके माता-पिता के बीच का एक बेहद भावुक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. फ्लाइट अटेंडेंट सुष्मिता नाथ ने अपने माता-पिता को एक ऐसा अनमोल सरप्राइज दिया, जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। माता-पिता बिना यह जाने प्लेन में चढ़े कि उनकी अपनी बेटी ही उस फ्लाइट में उनका स्वागत करने वाली है.
सुष्मिता ने इस खूबसूरत और इमोशनल पल का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो पर लिखे टेक्स्ट में सुष्मिता ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता से झूठ बोला था कि वह किसी दूसरी फ्लाइट पर ड्यूटी कर रही हैं. उन्होंने लिखा कि मैंने अपने मम्मी-पापा को बताया था कि मैं दूसरी फ्लाइट ऑपरेट कर रही हूं. उन्हें क्या पता था कि वे मेरी ही फ्लाइट के सरप्राइज पैसेंजर हैं! मैं गेट पर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थी और प्रोफेशनल बने रहने की कोशिश कर रही थी. वह मेरे जीवन के सबसे लंबे कुछ मिनट थे.
जैसे ही पैसेंजर्स की बोर्डिंग शुरू हुई, सुष्मिता के पिता ने विमान में कदम रखा. सामने अपनी बेटी को केबिन क्रू की ड्रेस में देखकर वह ठगे से रह गए. सुष्मिता ने हंसते हुए कहा- पापा! तो हैरान पिता के मुंह से निकला, इसी फ्लाइट में है क्या?
इसके ठीक बाद जब सुष्मिता की मां अंदर आईं, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. वह खुशी और लाड में अपनी बेटी से शिकायत करते हुए बोलीं कि झूठ क्यों बोली? सुष्मिता ने बताया कि उन्हें वहां देखकर उनके माता-पिता पूरी तरह चौंक गए थे और उनकी आंखों में साफ तौर पर गर्व देखा जा सकता था.
इस इमोशनल पल को याद करते हुए सुष्मिता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके माता-पिता का हमेशा से सपना था कि वे अपनी बेटी को केबिन क्रू बनते देखें. उन्होंने हर अच्छे-बुरे वक्त में सुष्मिता का साथ दिया. सुष्मिता ने भावुक होते हुए लिखा कि यह सरप्राइज सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि यह मेरा तरीका था अपने माता-पिता को धन्यवाद कहने का, जिन्होंने उस वक्त भी मुझ पर भरोसा रखा जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी.
इस दिल छू लेने वाले वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. कमेंट सेक्शन में लोग सुष्मिता और उनके माता-पिता पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह एक ऐसा सरप्राइज है जिसे माता-पिता जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे. दूसरे यूजर का कहना था कि पिता की आंखों में छुपा गर्व ही एक बच्चे की सबसे बड़ी कामयाबी है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि इस खूबसूरत वीडियो ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, हर माता-पिता ऐसा पल डिजर्व करते हैं.