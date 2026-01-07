Advertisement
trendingNow13066929
Hindi Newsजरा हटकेएयरपोर्ट पर पड़ गई इतनी बर्फ कि रद्द करनी पड़ गईं उड़ानें, फिर ग्राउंड स्टाफ ने जमकर की मस्ती, बनाया स्नोमैन

एयरपोर्ट पर पड़ गई इतनी बर्फ कि रद्द करनी पड़ गईं उड़ानें, फिर ग्राउंड स्टाफ ने जमकर की मस्ती, बनाया स्नोमैन

Netherlands Snowstorm: यूरोप के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी के चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई हैं. ग्राउंड स्टाफ का मेंबर बर्फ से "स्नोमैन" बनाते नजर आया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एयरपोर्ट पर पड़ गई इतनी बर्फ कि रद्द करनी पड़ गईं उड़ानें, फिर ग्राउंड स्टाफ ने जमकर की मस्ती, बनाया स्नोमैन

Netherlands Snowstorm: नीदरलैंड्स में भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन पर ब्रेक लगा दिए हैं. नीदरलैंड के एम्स्टर्डम सिटी में स्थित  एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो करीब 600 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं. उड़ानें ठप होने से सैकड़ों भारतीय यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे हैं. एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट यूरोप के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है. सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि रेल सेवाएं भी ठप पड़ी हैं. जहां एक तरफ सैंकड़ों यात्री फंसे हैं वहीं ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूरोप में ठंड के चलते और भी उड़ानें रद्द हो सकती हैं.

वीडियो में कैसे मस्ती कर रहा ग्राउंड स्टाफ?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो एक्स पर @OnDisasters नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया और दूसरा वीडियो @peteirishpilot नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पहले वीडियो में दिखता है कि एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ का एक कर्मचारी जमी बर्फ से पुतला बना रहा है. वहीं दूसरे वीडियो में ग्राउंड स्टाफ बर्फबारी का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है. वीडियो में दिखता है कि जहां एक तरफ सैंकड़ों यात्री फंसे हैं वहीं दूसरे ओर एयरपोर्ट स्टाफ के लिए ये मस्ती का मौका है. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. आप भी देखें ये वायरल वीडियो. 

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जब लाइफ आपको बर्फबारी का मौका दे, तो बर्फ का तुमला बना लें." दूसरे यूजर ने लिखा, "फिर से वही विनाशकारी ग्लोबल वार्मिंग." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

schiphol airport

Trending news

भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951