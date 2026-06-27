/गर्मी में पहनी शॉर्ट ड्रेस तो एयरहोस्टेस ने रोका रास्ता, फ्लाइट में बैठने से पहले पहननी पड़ी जैकेट; जानें पूरा मामला

इस मामले पर लुफ्थांसा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. एयरलाइन ने कहा कि उनके स्टैंडर्ड के अनुसार यात्रियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो सार्वजनिक यात्रा के हिसाब से उचित हों और बाकी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण न बनें. एयरलाइन ने यह भी कहा कि उनके कर्मचारियों ने महिला से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है. लुफ्थांसा ने बताया कि यात्रियों के पहनावे को लेकर कुछ सामान्य नियम होते हैं और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को अपनी समझ के अनुसार फैसला लेने की अनुमति होती है. एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों से जुड़ी ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और हर मामले की जांच की जाती है.