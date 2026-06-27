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गर्मी में पहनी शॉर्ट ड्रेस तो एयरहोस्टेस ने रोका रास्ता, फ्लाइट में बैठने से पहले पहननी पड़ी जैकेट; जानें पूरा मामला

Flight Dress Code Controversy: यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एक महिला को फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपने कपड़ों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा. महिला का दावा है कि उसने सिर्फ आराम के लिए स्पोर्ट्स वियर पहना था, लेकिन बोर्डिंग गेट पर एयरलाइन स्टाफ ने उसे रोक दिया और जैकेट पहनने को कहा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 27, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:59 PM IST
गर्मी में पहनी शॉर्ट ड्रेस तो एयरहोस्टेस ने रोका रास्ता, फ्लाइट में बैठने से पहले पहननी पड़ी जैकेट; जानें पूरा मामला
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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