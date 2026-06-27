/गर्मी में पहनी शॉर्ट ड्रेस तो एयरहोस्टेस ने रोका रास्ता, फ्लाइट में बैठने से पहले पहननी पड़ी जैकेट; जानें पूरा मामला

Flight Dress Code Controversy: गर्मी के मौसम में लोग आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करते हैं. खासकर जब तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाए तो लोग हल्के और कम्फर्टेबल आउटफिट चुनते हैं. लेकिन एक महिला के लिए यही आरामदायक कपड़े फ्लाइट में परेशानी की वजह बन गए.
यूरोप में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है. इसी दौरान एक महिला स्पोर्ट्स वियर पहनकर एयरपोर्ट पहुंची थी. लेकिन जब वह अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए बोर्डिंग गेट पर पहुंची तो उसे रोक दिया गया. महिला का कहना है कि एयरहोस्टेस ने उसके कपड़ों को लेकर आपत्ति जताई और उसे ऊपर से जैकेट पहनने के लिए कहा. जैकेट पहनने और उसे पूरी तरह बंद करने के बाद ही उसे विमान में जाने की अनुमति मिली.
मिरर की रिपोर्ट अनुसार, यह मामला लुफ्थांसा एयरलाइन की फ्लाइट से जुड़ा बताया जा रहा है. 25 साल की एड्डा पिल्ज़, जो सोशल मीडिया पर एड्डा एलिसा नाम से जानी जाती हैं, ने अपने साथ हुई घटना को शेयर किया. एड्डा के अनुसार, जब वह अपना बोर्डिंग पास स्कैन करवा रही थीं, तभी एयरलाइन की एक महिला कर्मचारी ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने बताया कि स्टाफ ने कहा कि वह इस ड्रेस में विमान में नहीं जा सकतीं. जब एड्डा ने इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि उनके कपड़े फ्लाइट के लिए सही नहीं हैं. एड्डा का कहना है कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि गर्मी की वजह से उन्होंने सामान्य स्पोर्ट्स वियर पहना था.
महिला के अनुसार, स्टाफ ने उनसे शरीर को ढकने के लिए कहा. इसके बाद उन्होंने अपने सामान से एक जैकेट निकाली और पहन ली. लेकिन इसके बाद भी उनसे कहा गया कि जैकेट को पूरी तरह जिप बंद करें. जब उन्होंने ऐसा किया, तभी उन्हें प्लेन में बैठने की अनुमति दी गई. एड्डा ने इस पूरे अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि अगर एयरलाइन का कोई ड्रेस कोड है तो उन्हें इसके बारे में साफ जानकारी दी जानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसा कोई नियम है तो यात्रियों को पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जाती.
इस मामले पर लुफ्थांसा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. एयरलाइन ने कहा कि उनके स्टैंडर्ड के अनुसार यात्रियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो सार्वजनिक यात्रा के हिसाब से उचित हों और बाकी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण न बनें. एयरलाइन ने यह भी कहा कि उनके कर्मचारियों ने महिला से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है. लुफ्थांसा ने बताया कि यात्रियों के पहनावे को लेकर कुछ सामान्य नियम होते हैं और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को अपनी समझ के अनुसार फैसला लेने की अनुमति होती है. एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों से जुड़ी ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और हर मामले की जांच की जाती है.
यह पहली बार नहीं है जब किसी यात्री के कपड़ों को लेकर विवाद हुआ हो. दुनिया की कई एयरलाइंस के अपने-अपने ड्रेस कोड नियम होते हैं. इन नियमों के पीछे सुरक्षा, सफाई और यात्रियों के बीच किसी तरह की असुविधा से बचने जैसी वजहें बताई जाती हैं. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि 'उचित कपड़े' की सीमा आखिर क्या है? कई बार यह फैसला कर्मचारियों की व्यक्तिगत समझ पर भी निर्भर करता है.
सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों ने कहा कि एयरलाइन को यात्रियों को पहले से ड्रेस कोड की जानकारी देनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर जाते समय लोगों को वहां के नियमों का ध्यान रखना चाहिए. फिलहाल एड्डा जैकेट पहनने के बाद सफलतापूर्वक फ्लाइट में सवार हो गईं. लेकिन उनका यह अनुभव एक बार फिर फ्लाइट ड्रेस कोड और यात्रियों की सुविधा को लेकर चर्चा शुरू कर गया है.