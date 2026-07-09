/30 हजार फीट की ऊंचाई पर बना स्टेडियम जैसा माहौल! यात्री ने फ्लाइट में चलाया अर्जेंटीना- मिस्र का फुटबॉल मैच, फिर जुट गए दर्जनों दर्शक

अक्सर लोग अपनी हवाई यात्रा को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया मानते हैं. लेकिन इस बार यात्रियों के लिए यह सफर हमेशा याद रहने वाला बन गया. लोगों ने न सिर्फ मैच देखा, बल्कि एक ऐसा अनुभव भी साझा किया, जो शायद जमीन पर भी आसानी से देखने को नहीं मिलता. वीडियो पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं. किसी ने इसे '30 हजार फीट की वर्ल्ड कप पार्टी' बताया, तो किसी ने लिखा कि दुनिया में खेल से बेहतर कोई भाषा नहीं होती. कई लोगों ने कहा कि ऐसे छोटे-छोटे पल ही सोशल मीडिया को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं, बल्कि इंसानियत और अपनापन भी देखने को मिलता है.