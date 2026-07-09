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30 हजार फीट की ऊंचाई पर बना स्टेडियम जैसा माहौल! यात्री ने फ्लाइट में चलाया अर्जेंटीना- मिस्र का फुटबॉल मैच, फिर जुट गए दर्जनों दर्शक

आसमान में उड़ रही फ्लाइट में अचानक स्टेडियम जैसा माहौल बन गया. इसके पीछे वजह थी एक ऐसे यात्री की, जिसने सिर्फ अपने लिए फ्लाइट का Wi-Fi खरीदा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा केबिन उसके लैपटॉप के आसपास जुट गया. अर्जेंटीना और मिस्र के बीच चल रहे फुटबॉल मैच ने अनजान यात्रियों को भी एक साथ बैठकर जश्न मनाने का मौका दे दिया. अब इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 09, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:13 PM IST
30 हजार फीट की ऊंचाई पर बना स्टेडियम जैसा माहौल! यात्री ने फ्लाइट में चलाया अर्जेंटीना- मिस्र का फुटबॉल मैच, फिर जुट गए दर्जनों दर्शक
Image Credit: Image credit: X/@therealbuniSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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