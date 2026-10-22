/फ्लाइट में सीट को लेकर बहस: यात्री ने बदलने से किया इनकार तो 3 घंटे तक रोती रही महिला; VIDEO वायरल

फ्लाइट में सफर करते समय कई बार यात्रियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जब कोई उनसे अपनी सीट बदलने के लिए कहता है. कभी परिवार के साथ बैठने की बात होती है, तो कभी किसी को विंडो सीट चाहिए होती है. ज्यादातर मामलों में यात्री आपस में बात करके इसका हल निकाल लेते हैं. लेकिन हर बार ऐसा हो, यह जरूरी नहीं है.
सोशल मीडिया पर चर्चा में आए इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, 10 घंटे की फ्लाइट में एक महिला ने दूसरे यात्री से सीट बदलने की बात कही. लेकिन सामने वाला यात्री अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ. इस बात से आहत होकर महिला रोने लगी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में बताया जा रहा है कि सीट बदलने से इनकार करने वाला यात्री एक ट्रैवल ब्लॉगर था. महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट उसके साथ बदल ले, लेकिन ब्लॉगर ने ऐसा करने से मना कर दिया. फ्लाइट में सीट का चुनाव कई वजहों से मायने रखता है. कुछ लोग खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं, तो कुछ को गलियारे वाली सीट चाहिए होती है. लंबी फ्लाइट में आराम के लिए भी लोग अपनी पसंद के हिसाब से सीट चुनते हैं. ऐसे में अगर किसी यात्री ने पहले से अपनी सीट बुक की है, तो वह उसे बदलने से इनकार भी कर सकता है.
वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि यात्री के मना करने के बाद महिला करीब 3 घंटे तक रोती रही. इस बात ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. कई यूजर्स ने सवाल किया कि आखिर सीट बदलने जैसी बात पर मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया. हालांकि, अभी तक प्राप्त जानकारी से यह साफ नहीं होता कि महिला किस वजह से सीट बदलना चाहती थी. यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसके रोने के पीछे सिर्फ सीट बदलने से इनकार करना ही वजह थी या कोई दूसरी परेशानी भी थी.
वीडियो और घटना की चर्चा शुरू होते ही लोगों ने अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने महिला के प्रति सहानुभूति जताई. उनका मानना था कि हो सकता है कि उसके पास सीट बदलने की कोई जरूरी वजह रही हो. वहीं, कई लोगों ने ब्लॉगर के फैसले का समर्थन किया. उनका कहना था कि अगर किसी यात्री ने अपनी सीट चुनी है और उसके लिए पेमेंट किया है, तो उसे अपनी जगह पर बैठने का पूरा हक है. सिर्फ दूसरे यात्री की मांग के कारण उसे अपनी सीट छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि सीट बदलने की गुजारिश करने में कोई बुराई नहीं है. लेकिन सामने वाला व्यक्ति मना कर दे, तो उसकी बात का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है.
हवाई सफर में सीट बदलने को लेकर अक्सर बहस होती है. कई बार माता-पिता अपने बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं. कभी दोस्तों या परिवार के सदस्यों की सीटें अलग-अलग हो जाती हैं. ऐसे में वे दूसरे यात्रियों से सीट बदलने का अनुरोध करते हैं. लेकिन हर यात्री के लिए अपनी सीट छोड़ना आसान नहीं होता. किसी को खिड़की के पास बैठना पसंद हो सकता है, तो कोई लंबी यात्रा में गलियारे के पास की सीट चाहता है. कुछ लोगों को अपनी पसंद की सीट के लिए ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं. इसलिए सीट बदलने का फैसला दोनों यात्रियों की सहमति से होना चाहिए. अगर दोनों इसके लिए तैयार हैं, तो कोई परेशानी नहीं. लेकिन एक यात्री मना कर दे, तो उसकी पसंद को भी समझना जरूरी है.
सोशल मीडिया पर फ्लाइट के दौरान हुए छोटे-छोटे विवाद अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. कभी किसी यात्री के बच्चे के साथ बैठने का मामला सामने आता है, तो कभी विंडो सीट या ज्यादा जगह को लेकर बहस होने लगती है. ऐसी घटनाओं में लोग अक्सर अपने सफर के अनुभव भी शेयर करते हैं. कुछ का कहना होता है कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए. वहीं, दूसरे लोग मानते हैं कि मदद तभी अच्छी लगती है, जब वह अपनी मर्जी से की जाए, किसी दबाव में नहीं.
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी यात्री को अपनी सीट बदलने के लिए भावनात्मक दबाव में आना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी बात को स्वीकार करना भी जरूरी है. फिलहाल, महिला के करीब 3 घंटे तक रोने की बात वायरल वीडियो में किए गए दावे के तौर पर सामने आई है. घटना की पूरी तरह स्वतंत्र पुष्टि के बिना किसी एक पक्ष को पूरी तरह गलत ठहराना ठीक नहीं होगा.
(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.)