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फ्लाइट में सीट को लेकर बहस: यात्री ने बदलने से किया इनकार तो 3 घंटे तक रोती रही महिला; VIDEO वायरल

प्लेन में सफर के दौरान सीट बदलने की मांग को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. अमेरिका से जुड़े इस मामले में 10 घंटे की फ्लाइट के दौरान एक महिला ने दूसरे यात्री से अपनी सीट बदलने को कहा. यात्री ने इनकार कर दिया तो महिला कथित तौर पर करीब 3 घंटे तक रोती रही. घटना से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 22, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Oct 22, 2026, 07:12 AM IST
फ्लाइट में सीट को लेकर बहस: यात्री ने बदलने से किया इनकार तो 3 घंटे तक रोती रही महिला; VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@tomiko.harvey

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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