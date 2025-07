हवा में सीट से उछलकर प्लेन की छत से टकराए यात्री... पायलट को क्यों करना पड़ा ऐसा, बचा ली 150 लोगों की जान

Southwest Airlines Flight: पिछले हफ्ते 25 जुलाई को अमेरिका में एक डरावना हादसा होते-होते बचा. साउथवेस्ट एयरलाइंस की 'फ्लाइट 1496' में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे. प्लेन अचानक हवा में 475 फीट (लगभग 145 मीटर) नीचे गिरने लगी. यह खतरनाक गोता इसलिए लगाया गया ताकि विमान की टक्कर पास उड़ रहे फाइटर जेट से न हो. इस अचानक झटके से कई यात्री अपनी सीटों से उछलकर छत से टकरा गए.

क्या हुआ था 'फ्लाइट 1496' में?

यह फ्लाइट कैलिफोर्निया के बर्बैंक से लास वेगास जा रही थी. उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान का ट्रैफिक कोलिजन अलर्ट सिस्टम (TCAS) बजने लगा. पायलट को तुरंत इमरजेंसी मैन्युवर करना पड़ा, यानी विमान को तेजी से नीचे गिराना पड़ा. 14,100 फीट से विमान सिर्फ 13,625 फीट की ऊंचाई पर आ गया. इस घटना में दो फ्लाइट अटेंडेंट घायल हो गए.

कैसा था यात्रियों का डरावना अनुभव?

अमेरिकी स्टैंडअप कॉमेडियन जिम्मी डोर भी इस फ्लाइट में मौजूद थे. उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, “हम में से कई लोग सीट से उछलकर छत से टकरा गए. पायलट ने कहा कि उनका कोलिजन अलार्म बज गया था और हमें टक्कर से बचने के लिए अचानक नीचे जाना पड़ा."

this is a video representation of what happened: https://t.co/nBnclh4suh

Close Call Near Burbank

On Friday (25), Southwest Flight #WN1496 out of Hollywood Burbank rapidly descended 475 ft to avoid a nearby Hawker Hunter jet (N335AX), according to tracking data.

Dropped from 14,100 ft to 13,625 ft just 6 mins after takeoff.

Data:… pic.twitter.com/Ojzv8Paj0X

— AirNav Radar (@AirNavRadar) July 25, 2025