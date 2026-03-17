बाढ़ या परमाणु हमला? क्या 4000 साल पहले ही तबाह हो गई थी ये सभ्यता?

मोहनजोदड़ो के अंत को लेकर सालों से एक रहस्य बना हुआ है क्या यह शहर किसी भयानक बाढ़ में डूबा या फिर किसी “परमाणु हमले” जैसी घटना से तबाह हुआ? सोशल मीडिया और कुछ पुरानी थ्योरीज ने इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया है. लेकिन हालिया शोध इस सनसनीखेज दावे को खारिज कर दिया. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सभ्यता का अंत किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे-धीरे कई प्राकृतिक कारणों से कमजोर होती गई और आखिरकार खत्म हो गई.

क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का असली स्वरूप?

सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है, जो करीब 5000 साल पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली-फूली थी. यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी. यहां के शहर बेहद सुनियोजित थे, पक्की सड़कों, उन्नत जल निकासी प्रणाली और मजबूत निर्माण के लिए जाने जाते थे. हड़प्पा काल, जो लगभग 4500 से 3900 साल पहले का माना जाता है, इस सभ्यता का स्वर्णकाल था. लेकिन धीरे-धीरे इसके पतन की शुरुआत हुई.

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क्या एक ही घटना ने खत्म कर दी सभ्यता?

अतीत में कई सिद्धांत दिए गए कभी कहा गया कि युद्ध ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया, तो कभी माना गया कि भयंकर बाढ़ या नदी के रास्ता बदलने से शहर उजड़ गए. कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि यह किसी परमाणु विस्फोट जैसा हादसा था. लेकिन नए शोध इन सभी थ्योरीज़ को कमजोर बताते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दशकों और सदियों तक चले पर्यावरणीय बदलावों का नतीजा था.

सूखे ने कैसे बदली पूरी तस्वीर?

आईआईटी गांधीनगर और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के हालिया अध्ययन में सामने आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को चार बड़े सूखों का सामना करना पड़ा. इनमें से तीन सूखे इतने गंभीर थे कि उन्होंने करीब 85% आबादी को प्रभावित किया. कुछ सूखे 100 से 160 साल तक चले. तीसरे सूखे के दौरान बारिश में लगभग 13% की कमी आई थी. लगातार कम होती बारिश और पानी की कमी ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया और धीरे-धीरे शहर खाली होने लगे.

लोग क्यों छोड़ने लगे अपने शहर?

शोध के अनुसार, जैसे-जैसे सूखा बढ़ता गया, लोग पानी के करीब रहने के लिए सिंधु नदी के किनारे बसने लगे. लेकिन जब वहां भी पानी की कमी होने लगी, तो वे सौराष्ट्र और हिमालय के निचले इलाकों की ओर पलायन करने लगे. तापमान में करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ने स्थिति को और खराब कर दिया. लोग अपनी खेती भी बदलने लगे गेहूं और जौ की जगह कम पानी में उगने वाली फसलें जैसे बाजरा अपनाया गया. धीरे-धीरे बड़े शहर छोटे कस्बों में बदल गए.

क्या आज के लिए भी है कोई सबक?

वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत सिर्फ पर्यावरणीय कारणों से नहीं हुआ, बल्कि कई अन्य कारक भी जिम्मेदार थे. हालांकि, यह साफ है कि लंबे समय तक चले सूखे और जलवायु परिवर्तन ने इसे कमजोर कर दिया. विशेषज्ञों का कहना है कि आज की स्थिति और भी खतरनाक है, क्योंकि अब जल संकट और पर्यावरण का नुकसान इंसानों की वजह से तेजी से बढ़ रहा है. यह इतिहास हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो ऐसी स्थितियां दोबारा पैदा हो सकती हैं.