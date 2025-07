सुनार की दुकान में घुसा बाढ़ का पानी, बहा ले गया 20KG सोना-चांदी-हीरे! अब लोग कीचड़ में ढूंढ़ रहे ‘छिपा खजाना’

China Flash Flood: 25 जुलाई की सुबह चीन के शानक्सी प्रांत के वूची काउंटी में एक सुनार की दुकान पर अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी. 'Laofengxiang' नाम की यह ज्वेलरी शॉप जब खुली भी नहीं थी, तभी बाढ़ का पानी एक मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक दुकान में घुस आया. इससे पहले कि स्टाफ कुछ समझ पाता, पानी ने गहनों से भरे ट्रे और कैबिनेट बहा दिए. दुकान का मालिक 'ये' खुद हैरान रह गया कि सब कुछ चंद मिनटों में कैसे उजड़ गया.

कितनी संपत्ति बह गई बाढ़ में?

मालिक के मुताबिक, दुकान में उस वक्त सोने की चेन, कंगन, अंगूठियां, इयररिंग्स, पेंडेंट्स, डायमंड रिंग्स, जेड स्टोन के पीस और चांदी के आभूषण खुले में रखे थे. इन सबके अलावा दुकान का एक तिजोरी भी बह गई जिसमें नया स्टॉक, रीसायकल किया गया सोना और नकद पैसे रखे थे. बाजार मूल्य के अनुसार, कुल नुकसान 10 मिलियन युआन यानी लगभग ₹12 करोड़ रुपये आंका गया है.

A gold shop in Wuqi County, Shaanxi says around 20kg of jewelry was lost in recent floods. About 1kg has been recovered so far. Police are investigating, and local authorities are urging anyone who found gold to return it. #Shaanxi #floods pic.twitter.com/kZQsaLqJnz

— Spill the China (@SpilltheChina) July 27, 2025