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सिर्फ एक टिकट ने बदल दी किस्मत! शख्स ने जीता 6,700 करोड़ रुपये का जैकपॉट, रातों-रात बना अरबपति

अमेरिका के फ्लोरिडा में खरीदी गई लॉटरी टिकट ने एक व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल दी. शख्स ने एक ही टिकट से 803 मिलियन डॉलर यानी करीब 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की मेगा मिलियंस जैकपॉट राशि जीत ली है. अब विजेता के सामने सबसे बड़ा फैसला है कि वह पूरा पैसा किस तरह लेना चाहता है, एक साथ या फिर 30 साल की किस्तों में.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 30, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:03 AM IST
सिर्फ एक टिकट ने बदल दी किस्मत! शख्स ने जीता 6,700 करोड़ रुपये का जैकपॉट, रातों-रात बना अरबपति
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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