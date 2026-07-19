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जिंदा या मरा हुआ अजगर लाओ, फ्री में गरमा-गरम पिज्जा ले जाओ! इस रेस्टोरेंट की अनोखी स्कीम वायरल

फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स सिटी में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले डस्टिन क्रम नाम के शख्स ने ऐसा ऑफर निकाला है, जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए. यहां अगर आप एक जिंदा या मरा हुआ अजगर लेकर पहुंचते हैं, तो बदले में आपको फ्री में एक बड़ा स्पेशल पिज्जा मिलता है. इसके पीछे की वजह फ्लोरिडा में बढ़ती अजगरों की समस्या को बताया जा रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:01 AM IST
जिंदा या मरा हुआ अजगर लाओ, फ्री में गरमा-गरम पिज्जा ले जाओ! इस रेस्टोरेंट की अनोखी स्कीम वायरल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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