/जिंदा या मरा हुआ अजगर लाओ, फ्री में गरमा-गरम पिज्जा ले जाओ! इस रेस्टोरेंट की अनोखी स्कीम वायरल

अमेरिका के फ्लोरिडा में एक रेस्टोरेंट का अजीबोगरीब ऑफर इन दिनों चर्चा में है. यहां ग्राहक अगर बर्मी अजगर लेकर पहुंचते हैं, तो उन्हें बदले में एक बड़ा स्पेशल पिज्जा फ्री दिया जाता है. सुनने में यह किसी मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह फ्लोरिडा में बढ़ती अजगरों की संख्या है. क्योंकि अजगरों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय वन्यजीवों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है.
रेस्टोरेंट चलाने वाले डस्टिन क्रम का कहना है कि वह अजगर को एक तरह की 'करेंसी' की तरह स्वीकार कर रहे हैं. इसका मतलब है कि पैसे की जगह अगर कोई बर्मी अजगर लेकर आता है, तो उसे खाने के रूप में इनाम दिया जाता है. हालांकि, यह ऑफर जितना मजेदार लग रहा है, उतना है नहीं. इसके पीछे फ्लोरिडा की एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या छिपी हुई है.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोरिडा में बर्मी अजगर पिछले कई सालों से बड़ी चुनौती बने हुए हैं. माना जाता है कि ये सांप 1970 के दशक में दक्षिण-पूर्व एशिया से यहां पहुंचे थे. धीरे-धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि अब ये स्थानीय जानवरों के लिए खतरा बन चुके हैं. ये विशाल अजगर हिरण, खरगोश, पक्षियों और कई अन्य छोटे-बड़े जीवों का शिकार करते हैं. इससे फ्लोरिडा के प्राकृतिक संतुलन पर असर पड़ रहा है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फ्लोरिडा में बर्मी अजगरों की संख्या लाखों में हो सकती है. ये सांप 20 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और एक बार में कई दर्जन अंडे दे सकते हैं.
डस्टिन क्रम सिर्फ रेस्टोरेंट मालिक ही नहीं हैं, बल्कि खुद भी अजगर पकड़ने का काम करते हैं. उन्होंने यह आइडिया फ्लोरिडा पाइथन चैलेंज से लिया. इस प्रतियोगिता में लोग एवरग्लेड्स इलाके से ज्यादा से ज्यादा बर्मी अजगर पकड़ने की कोशिश करते हैं. इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को हजारों डॉलर तक का इनाम दिया जाता है. डस्टिन का कहना है कि कई लोग अजगर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ नहीं आता कि उसका क्या किया जाए. इसी परेशानी को देखते हुए उन्होंने पिज्जा वाला यह ऑफर शुरू किया.
हालांकि, इस ऑफर के लिए कुछ नियम भी हैं. डस्टिन के मुताबिक, ग्राहक को हाल ही में मारा गया बर्मी अजगर लेकर आना होगा. साथ ही अजगर को मानवीय तरीके से मारा गया होना चाहिए. इसके बदले ग्राहक को अपनी पसंद की एक बड़ी स्पेशल पिज्जा मुफ्त में दी जाती है. उनका कहना है कि कई स्थानीय युवा अक्सर अजगर पकड़ लेते हैं. उनके पास न तो उसे रखने की जगह होती है और न ही उसके इस्तेमाल की जानकारी. ऐसे में यह ऑफर उनके लिए भी मददगार साबित हो रहा है.
डस्टिन सिर्फ पिज्जा देकर अजगर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसके कई हिस्सों का इस्तेमाल भी करते हैं. उनके अनुसार, अजगर की चर्बी से स्किन से जुड़े प्रोडक्ट जैसे तेल, क्रीम और साबुन बनाए जा सकते हैं. वहीं, उसकी हड्डियों का इस्तेमाल गहने बनाने में किया जाता है. इसका मतलब है कि अजगर का लगभग हर हिस्सा किसी न किसी काम में आ जाता है. उन्होंने बताया कि वह अजगर के मांस का इस्तेमाल भी पिज्जा में करते हैं, लेकिन इसे बेच नहीं सकते.
डस्टिन ने बताया कि नियमों की वजह से वह अजगर के मांस से बना पिज्जा बाजार में नहीं बेच सकते. दरअसल, खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मांस को लाइसेंस प्राप्त प्रक्रिया से तैयार करना जरूरी होता है. चूंकि अजगर का मांस इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, इसलिए इसे सिर्फ मुफ्त में ही दिया जा सकता है. डस्टिन का कहना है कि अजगर के मांस का स्वाद थोड़ा अलग होता है, लेकिन खाने में यह अच्छा लगता है. उनके रेस्टोरेंट में इगुआना यानी बड़ी छिपकली से बने टॉपिंग वाले पिज्जा भी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं.
फ्लोरिडा प्रशासन भी इन अजगरों की संख्या कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसके लिए हर साल फ्लोरिडा पाइथन चैलेंज आयोजित किया जाता है, जिसमें आम लोगों को भी शामिल किया जाता है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा बर्मी अजगरों को पकड़कर जंगलों से हटाना है, ताकि स्थानीय वन्यजीवों को बचाया जा सके.
डस्टिन क्रम का यह पिज्जा ऑफर भले ही सुनने में मजेदार और अजीब लगता हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद है. एक तरफ लोगों को मुफ्त खाना मिल रहा है, तो दूसरी तरफ फ्लोरिडा में बढ़ती अजगरों की समस्या से निपटने में भी मदद मिल रही है. यही वजह है कि रेस्टोरेंट का यह अनोखा आइडिया सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में है. लोग इसे पर्यावरण बचाने की एक अलग और दिलचस्प कोशिश बता रहे हैं.