मौत की रफ्तार और 2 मासूम जिंदगियां; गाड़ियों के बीच भटक रहे थे बच्चे, शख्स ने देवदूत बनकर ऐसे बचाई जान, देखें वीडियो

सोचिए, तेज रफ्तार गाड़ियों से भरे हाईवे पर दो छोटे बच्चे अकेले भटक रहे हों. हर सेकंड खतरा बढ़ रहा हो और आसपास कोई अपना नजर न आए. ऐसा ही दिल दहला देने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखने को मिला. वीडियो में दो मासूम बच्चियां व्यस्त सड़क पर टहलती दिखती हैं, तभी एक शख्स अचानक गाड़ियों के बीच कूद पड़ता है. वह बिना अपनी जान की परवाह किए दोनों बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है. यह घटना न सिर्फ रोमांच से भरी है, बल्कि इंसानियत और हिम्मत की मिसाल भी बन गई है.

हाईवे पर दिखे दो मासूम, बढ़ता गया खतरा

दरअसल, यह घटना अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के ब्रेवार्ड काउंटी की बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि दो छोटे बच्चे तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच सड़क पर भटक रहे हैं. आसपास से गुजर रही कारें, ट्रक और अन्य वाहन किसी भी पल बड़ा हादसा कर सकते थे. बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें खतरे का अंदाजा तक नहीं था. सड़क के बीच आते-जाते वाहन और बच्चों की बेफिक्री देखकर किसी की भी सांस अटक सकती है. यह स्थिति कुछ ही सेकंड में जानलेवा बन सकती थी.

जॉन ब्रिटिंगहैम बने देवदूत

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, जॉन ब्रिटिंगहैम नाम का शख्स अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी उसकी नजर हाईवे पर खड़ी दो छोटी बच्चियों पर पड़ी. खतरे को भांपते ही उसने तुरंत गाड़ी रोकी और बिना देर किए सड़क की ओर दौड़ पड़ा. वीडियो में दिखता है कि वह हाथों से इशारा कर गाड़ियों को धीमा करने की कोशिश करता है और फिर दोनों बच्चों को एक-एक कर गोद में उठा लेता है. कुछ ही सेकंड में वह उन्हें ट्रैफिक से दूर सुरक्षित जगह पर ले जाता है. उसकी सूझबूझ और बहादुरी ने एक बड़े हादसे को टाल दिया.

कुछ सेकंड की देरी और हो सकता था बड़ा हादसा

जॉन ब्रिटिंगहैम ने WESH-TV से बातचीत में बताया कि वह यह सोचकर ही कांप गया था कि अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता. जब वह मौके पर पहुंचा, तब तक एक बच्चा सड़क के बिल्कुल बीच में आ चुका था. बच्चों की उम्र करीब दो साल या उससे भी कम बताई गई. बच्चों को सुरक्षित करने के बाद जॉन ने आसपास के घरों में जाकर उनके परिजनों की तलाश शुरू की. आखिरकार पास की एक प्रॉपर्टी में उन्हें एक बुजुर्ग दंपति और एक युवती मिली, जिन्हें बच्चों के बाहर जाने की भनक तक नहीं थी. सच्चाई जानकर वे हैरान और शर्मिंदा रह गए.

NEW: Man jumps out of his car and saves two toddlers from getting hit after they walked into the middle of a busy road in Brevard County, Florida. The toddlers had snuck out of a backyard, and the parents didn't even realize they were gone. John Brittingham, a father of 5 and a… pic.twitter.com/BOjf6l1EBO — Collin Rugg (@CollinRugg) January 15, 2026

वीडियो ने जगाई इंसानियत की उम्मीद

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग जॉन ब्रिटिंगहैम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे ‘रियल हीरो’ और ‘देवदूत’ बता रहे हैं. यह वीडियो न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि थोड़ी सी सतर्कता और हिम्मत किसी की जिंदगी बचा सकती है. साथ ही यह माता-पिता और अभिभावकों के लिए भी एक चेतावनी है कि छोटे बच्चों पर एक पल की लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है.