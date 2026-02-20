यहां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती बातचीत! जानिए उस शहर की सच्चाई जहां आत्माओं से होती है गुफ्तगू

सोचिए, विज्ञान जहां मंगल पर जीवन खोज रहा है, वहीं धरती पर एक ऐसा शहर है जो आत्माओं से बातचीत के दावे पर चलता है. सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद कैसाडागा नाम की जगह को लोग सचमुच “साइकिक सिटी” कहते हैं. यहां की पहचान ही रूहानी दुनिया से जुड़ी हुई है. दिलचस्प बात यह है कि यहां की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था मीडियम, टैरो रीडर और स्पिरिचुअल हीलर्स के इर्द-गिर्द घूमती है. दूर-दूर से लोग यहां अपने दिवंगत परिजनों से संपर्क की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. आखिर क्या है इस रहस्यमयी शहर की सच्चाई, आइए आसान भाषा में समझते हैं.

क्यों कहा जाता है ‘साइकिक कैपिटल’?

फ्लोरिडा का कैसाडागा कोई आम कस्बा नहीं माना जाता. यहां आपको डॉक्टर या इंजीनियर से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद को मीडियम बताते हैं. इनका दावा है कि वे परलोक जा चुकी आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं और लोगों तक उनके संदेश पहुंचाते हैं. खास बात यह है कि यहां इस काम को जादू-टोना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कला और धर्म का हिस्सा माना जाता है. इसी वजह से कैसाडागा को दुनिया की “साइकिक कैपिटल” कहा जाने लगा. यहां आने वाले कई पर्यटक जिज्ञासा में आते हैं, जबकि कुछ लोग सचमुच अपने दिवंगत प्रियजनों से बात करने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं.

150 साल पुराना है इस शहर का इतिहास

इस रहस्यमयी जगह की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी. साल 1875 में न्यूयॉर्क के आध्यात्मिक गुरु जॉर्ज कॉल्बी ने दावा किया कि आत्माओं के मार्गदर्शन में उन्होंने फ्लोरिडा के जंगलों में इस आध्यात्मिक केंद्र की नींव रखी. धीरे-धीरे यहां ऐसे लोग बसते गए जो स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास रखते थे. समय के साथ यह इलाका एक संगठित स्पिरिचुअलिस्ट कैंप में बदल गया. आज करीब डेढ़ सदी बाद भी कैसाडागा अपनी उसी पहचान को बनाए हुए है और यहां की कई पुरानी इमारतें इस इतिहास की गवाही देती हैं.

अध्यात्म से चलती है यहां की अर्थव्यवस्था

कैसाडागा की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी इकोनॉमी है. यहां के कई निवासियों की कमाई का मुख्य जरिया टैरो कार्ड रीडिंग, ज्योतिष, मीडियमशिप और स्पिरिचुअल हीलिंग है. हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर कथित आत्मिक सत्र में हिस्सा लेते हैं. कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं तो कुछ इसे मनोवैज्ञानिक तकनीक बताते हैं. वैज्ञानिक समुदाय ने अब तक इन दावों की ठोस पुष्टि नहीं की है और कई विशेषज्ञ इसे ‘कोल्ड रीडिंग’ जैसी तकनीकों से जोड़ते हैं. फिर भी कैसाडागा का रहस्य और लोगों का विश्वास इसे आज भी दुनिया के सबसे दिलचस्प शहरों में बनाए हुए है.