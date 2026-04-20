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Hindi Newsजरा हटकेFly91 की उड़ान में खौफनाक मंजर: हाथ जोड़कर रोती महिला और चिल्लाते लोग, 4 घंटे तक हवा में मंडराता रहा विमान!

Fly91 की उड़ान में खौफनाक मंजर: हाथ जोड़कर रोती महिला और चिल्लाते लोग, 4 घंटे तक हवा में मंडराता रहा विमान!

हैदराबाद से हुब्बल्ली जा रही Fly91 की फ्लाइट IC3401 में तकनीकी खराबी के कारण यात्री 4 घंटे तक हवा में फंसे रहे. विमान में चीख-पुकार मच गई और यात्री भगवान से प्रार्थना करने लगे. अंत में बेंगलुरु में सुरक्षित लैंडिंग हुई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:36 PM IST
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Fly91 की उड़ान में खौफनाक मंजर: हाथ जोड़कर रोती महिला और चिल्लाते लोग, 4 घंटे तक हवा में मंडराता रहा विमान!

Hyderabad Hubballi Emergency Landing: हवाई सफर को सबसे आरामदायक माना जाता है लेकिन कल Fly91 की फ्लाइट IC3401 के यात्रियों के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. हैदराबाद से हुब्बल्ली के लिए उड़ी इस फ्लाइट में अचानक ऐसी तकनीकी खराबी आई कि यात्रियों की जान हलक में अटक गई. 4 घंटे तक विमान आसमान में चक्कर काटता रहा और अंदर बैठे लोग सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यात्रियों का डर और बेबसी साफ़ देखी जा सकती है.

आसमान में मची चीख-पुकार

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे. विमान में 'ओह माई गॉड' और रोने की आवाजें गूंज रही हैं. पायलट लगातार यात्रियों को शांत रहने और निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रहे थे. लेकिन जब विमान अनियंत्रित होने लगा तो यात्रियों का संयम टूट गया और लोग जोर-जोर से चिल्लाने लगे. कुछ यात्री एक-दूसरे को यह कहकर सांत्वना दे रहे थे कि "रो मत, कुछ नहीं होगा."

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क्या हुआ था उस वक्त?

यह फ्लाइट दोपहर 3 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हुब्बल्ली के लिए रवाना हुई थी. इसे शाम 4:30 बजे हुब्बल्ली में लैंड करना था. लेकिन जैसे ही विमान हुब्बल्ली के पास पहुंचा, उसमें तकनीकी समस्या आ गई. पायलट ने लैंडिंग रद्द कर दी और विमान मुंडगोड, दावणगेरे और शिवमोग्गा जैसे इलाकों के ऊपर करीब 4 घंटे तक मंडराता रहा. यात्री पायलट से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें वापस बेंगलुरु या बेलगाम ले जाया जाए.

 

 

खौफ के उन पलों में यात्री बहुत ज्यादा डरे हुए थे. वीडियो में एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है- "वह ऐसा क्यों कर रहा है?" यात्रियों ने सुरक्षा की मांग करते हुए पायलट से पास के सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतरने की जिद की. इस दौरान एयरलाइंस की संचार व्यवस्था पर भी सवाल उठे. यात्रियों के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें कोई सटीक जानकारी नहीं दी जा रही थी. जिससे जमीन पर मौजूद उनके परिवार वाले भी बेहद परेशान थे.

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बेंगलुरु में हुई सुरक्षित लैंडिंग

तनावपूर्ण घंटों और कई कोशिशों के बाद, आखिरकार पायलट ने विमान को बेंगलुरु की ओर मोड़ दिया. शाम करीब 7:30 बजे विमान ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की. जब विमान जमीन पर उतरा तब जाकर यात्रियों की जान में जान आई. हालांकि सभी सुरक्षित हैं लेकिन उन 4 घंटों का खौफ इन यात्रियों के जेहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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