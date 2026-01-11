WATCH: आसमान में उड़ते पक्षी का पेट चीरकर निकली ईल मछली, तस्वीर देख हक्के-बक्के हो जाएंगे आप

Eel and Heron Rare Photo: इस दुनिया में हर जीव एक-दूसरे का भोजन बनता है. कोई किसी का शिकार करता है, तो कोई खुद शिकार बन जाता है. आपने चील या बाज को मछली पकड़ते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछली किसी उड़ते पक्षी के पेट से बाहर निकल जाए? सुनकर हैरानी होगी, पर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं, "भाई, ये क्या देख लिया."

ये फोटो सिर्फ दिलचस्प नहीं, बल्कि चौंकाने वाली है. क्योंकि इसमें एक पक्षी उड़ रहा है और उसके पेट से एक ईल मछली बाहर झांक रही है. जिसे देखकर लोग हक्के-बक्के हो गए.

हेरॉन के पेट से बाहर निकली ईल

लोग इस हैरान कर देने वाली तस्वीर को देखकर शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे है. एक हेरॉन पक्षी ने ईल (मछली) को अपना शिकार बनाया और उसे आसमान में ऊंचाई तक ले गया. लेकिन जैसे ही वह उसे खाने की कोशिश कर रहा था, मछली ने उड़ते हुए हेरॉन के पेट से बाहर निकलने की कोशिश की. इस अविश्वसनीय घटना को एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. तस्वीर वायरल हो गई और अब इस पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं. कई इसे प्रकृति का अनोखा चमत्कार कह रहे हैं.

उड़ते पक्षी के पेट से झांकती दिखी ईल

इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ईल हेरॉन पक्षी के पेट से बाहर निकलती नजर आ रही है, और हेरॉन हवा में अपने पैर पीछे करके उड़ता हुआ दिख रहा है. यह नजारा इतना चौंकाने वाला है कि सोशल मीडिया पर लोग इस पर अलग-अलग सवाल कर रहे हैं. एक यूजर ने पूछा, "मछली ने हेरॉन का पेट कैसे काटा?" तो दूसरे ने जिज्ञासा जाहिर करते हुए लिखा, "क्या पक्षी मरा या नहीं?... पूरी बात बताइए." वहीं, तीसरे यूजर ने इसे कला का नमूना बताते हुए कहा, "यह तस्वीर, इसके एक्सप्रेशन... इसे तो एक पेंटिंग में बनाना चाहिए."

A photographer has captured the incredible moment an eel escaped from heron’s stomach while the bird was still in flight. pic.twitter.com/PK5LMVUbF4 — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) December 27, 2024

ईल ने पक्षी का पेट फाड़ उड़ान के दौरान बचाई जान

हालांकि, चौथे यूजर ने शंका जाहिर की, "ईल ने हेरॉन का पेट नहीं फाड़ा होगा, यह जरूर कोई कैमरा ट्रिक या एडिटिंग का कमाल है." अब लोग इस अनोखी तस्वीर पर अपनी-अपनी राय देते हुए इसे प्रकृति का एक असाधारण दृश्य मान रहे हैं, इस वीडियो को एक्स @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, वीडियो को अब तक 35.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 2 लाख 34 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को पसंद किए हैं.