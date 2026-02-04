Advertisement
trendingNow13097746
Hindi Newsजरा हटकेWATCH: आसमान में उड़ते पक्षी का पेट चीरकर निकली ईल मछली, तस्वीर देख हक्के-बक्के हो जाएंगे आप

WATCH: आसमान में उड़ते पक्षी का पेट चीरकर निकली ईल मछली, तस्वीर देख हक्के-बक्के हो जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर एक दुर्लभ तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उड़ते हेरॉन के पेट से एक ईल बाहर निकलती दिख रही है. इस अनोखे दृश्य ने लोगों को हैरान कर दिया और प्रकृति के चमत्कार पर बहस छेड़ दी. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WATCH: आसमान में उड़ते पक्षी का पेट चीरकर निकली ईल मछली, तस्वीर देख हक्के-बक्के हो जाएंगे आप

Eel and Heron Rare Photo: इस दुनिया में हर जीव एक-दूसरे का भोजन बनता है. कोई किसी का शिकार करता है, तो कोई खुद शिकार बन जाता है. आपने चील या बाज को मछली पकड़ते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछली किसी उड़ते पक्षी के पेट से बाहर निकल जाए? सुनकर हैरानी होगी, पर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं, "भाई, ये क्या देख लिया."

ये फोटो सिर्फ दिलचस्प नहीं, बल्कि चौंकाने वाली है. क्योंकि इसमें एक पक्षी उड़ रहा है और उसके पेट से एक ईल मछली बाहर झांक रही है. जिसे देखकर लोग  हक्के-बक्के हो गए.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

हेरॉन के पेट से बाहर निकली ईल

लोग इस हैरान कर देने वाली तस्वीर को देखकर शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे है. एक हेरॉन पक्षी ने ईल (मछली) को अपना शिकार बनाया और उसे आसमान में ऊंचाई तक ले गया. लेकिन जैसे ही वह उसे खाने की कोशिश कर रहा था, मछली ने उड़ते हुए हेरॉन के पेट से बाहर निकलने की कोशिश की. इस अविश्वसनीय घटना को एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. तस्वीर वायरल हो गई और अब इस पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं. कई इसे प्रकृति का अनोखा चमत्कार कह रहे हैं.

उड़ते पक्षी के पेट से झांकती दिखी ईल

इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ईल हेरॉन पक्षी के पेट से बाहर निकलती नजर आ रही है, और हेरॉन हवा में अपने पैर पीछे करके उड़ता हुआ दिख रहा है. यह नजारा इतना चौंकाने वाला है कि सोशल मीडिया पर लोग इस पर अलग-अलग सवाल कर रहे हैं. एक यूजर ने पूछा, "मछली ने हेरॉन का पेट कैसे काटा?" तो दूसरे ने जिज्ञासा जाहिर करते हुए लिखा, "क्या पक्षी मरा या नहीं?... पूरी बात बताइए." वहीं, तीसरे यूजर ने इसे कला का नमूना बताते हुए कहा, "यह तस्वीर, इसके एक्सप्रेशन... इसे तो एक पेंटिंग में बनाना चाहिए." 

 

ईल ने पक्षी का पेट फाड़ उड़ान के दौरान बचाई जान

हालांकि, चौथे यूजर ने शंका जाहिर की, "ईल ने हेरॉन का पेट नहीं फाड़ा होगा, यह जरूर कोई कैमरा ट्रिक या एडिटिंग का कमाल है." अब लोग इस अनोखी तस्वीर पर अपनी-अपनी राय देते हुए इसे प्रकृति का एक असाधारण दृश्य मान रहे हैं, इस वीडियो को एक्स @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, वीडियो को अब तक 35.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 2 लाख 34 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को पसंद किए हैं. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

eel and heronEel and Heron Rare PhotoEel Escapes Bird

Trending news

इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल