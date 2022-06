हवा में उड़ने वाला होटल! आसमान में कई साल तक रह सकते हैं 5000 गेस्ट; Video ने उड़ाए होश

Flying Hotel: क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में जाकर आप किसी होटल में रह सकते हैं, या फिर समुद्र में कई दिनों तक तैरने वाले क्रूज की तरह कोई इतना बड़ा प्लेन हो जो आसमान में कई दिनों तक उड़ता रहे. इस प्लेन में होटल की सभी सुविधाओं का आनंद भी ले सके. फिलहाल, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन भविष्य में यह संभव हो सकता है. जी हां, एक विशाल न्यूक्लियर-पॉवर्ड 'फ्लाइंग होटल' (Flying Hotel) तैयार किया गया है, जिसमें न सिर्फ जिम बल्कि स्विमिंग पूल जैसी आलीशान सुविधाएं मौजूद होंगी.

हवा में उड़ने वाले इस होटल में 5000 यात्री रह सकेंगे. स्काई क्रूज पोत का CGI वीडियो यमनी इंजीनियर हाशेम अल-घैली द्वारा YouTube पर पोस्ट किया गया था, जो बादलों के ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन के आस-पास तैरता हुआ नजर आएगा. अंदर का नजारा ऐसा कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं. उनका कहना है कि यह परिवहन का भविष्य हो सकता है.

यमनी साइंस कम्युनिकेटर ने अपने 'स्लीक डिजाइन' के बारे में बताया. इसमें न सिर्फ शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्तरां, बार, स्पोर्ट्स सेंटर, सिनेमा होगा बल्कि बच्चों के खेल के मैदान और यहां तक ​​कि एक थिएटर भी होगा. स्काई क्रूज होटल में एक अलग विंग में एक कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है. इस प्लेन के कमरे में बालकनी भी डिजाइन की गई है.

