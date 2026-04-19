'मैंने उसके जलने का आनंद लिया'... प्रथम विश्व युद्ध के उस भारतीय पायलट की दास्तां, जिससे थर-थर कांपते थे जर्मन सैनिक

इतिहास के पन्नों में कई वीर योद्धा हुए हैं, लेकिन फ्लाइंग सिख हरदित सिंह मलिक की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब आसमान में बारूद बरस रहा था, तब एक भारतीय जांबाज अपनी पगड़ी और फौलादी जिगर के साथ जर्मन लड़ाकू विमानों से लोहा ले रहा था. यह वह दौर था जब विमान लकड़ी और फाइबर के बने होते थे, जिनमें बैठना ही मौत को दावत देने जैसा था. अपनी आत्मकथा 'ए लिटिल वर्क, ए लिटिल प्ले' में उन्होंने उस खौफनाक मंजर का जिक्र किया है जब उनके विमान को 400 गोलियों ने छलनी कर दिया था. आखिर कैसे वह मौत के मुंह से जिंदा वापस लौटे? क्या वाकई कोई दैवीय शक्ति उनका संरक्षण कर रही थी? आइए जानते हैं 'लायन ऑफ द स्काइज' कहे जाने वाले इस महान योद्धा की पूरी कहानी.

आसमान में खूनी जंग और मौत का अहसास?

हरदित सिंह मलिक का जन्म 23 नवंबर 1894 को रावलपिंडी में हुआ था. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह रॉयल एयर फोर्स में शामिल होने वाले चुनिंदा भारतीयों में से एक थे. अपनी आत्मकथा में उन्होंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाले हमले का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, "एक जर्मन ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया और मेरे दाहिने पैर में गोली मार दी. इसके बाद मैंने पलटवार करते हुए उस पर गोली चलाई और उसे जलते हुए देख मुझे एक अलग ही आनंद मिला." उस वक्त चार जर्मन फाइटर जेट उनका पीछा कर रहे थे और बार-बार उन पर गोलियां बरसा रहे थे. मलिक ने लिखा कि उन्हें लगने वाली गोली पेट्रोल टैंक के बिल्कुल करीब से गुजरी थी; अगर वह थोड़ी ऊपर होती तो विमान हवा में ही राख हो जाता.

400 गोलियां और दैवीय शक्ति का करिश्मा?

जब जर्मन विमानों ने उन्हें घेर लिया, तो एक पल के लिए मलिक को लगा कि अब अंत करीब है. उन्होंने उस अनुभव को साझा करते हुए कहा, "मैं किसी घायल पक्षी की तरह अपने पंख फड़फड़ाते हुए दौड़ रहा था और उड़ने में पूरी तरह असमर्थ था. पहले कुछ पलों में मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैं अब मरने वाला हूं." लेकिन जब चमत्कारिक रूप से वह सुरक्षित बच गए, तो उन्हें महसूस हुआ कि वह किसी दैवीय शक्ति के संरक्षण में हैं. बाद में उन्हें पता चला कि उनके विमान पर 400 से अधिक गोलियां लगी थीं. इस चमत्कार ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें विश्वास हो गया कि व्यक्ति की मृत्यु तभी होती है जब ईश्वर चाहते हैं.

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इंग्लैंड का सफर और पगड़ी के लिए संघर्ष?

हरदित सिंह मलिक महज 14 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे. एक रईस परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बेहतरीन पश्चिमी शिक्षा मिली. उन्होंने ऑक्सफोर्ड के बैलिओल कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की और खेलों में भी नाम कमाया. हालांकि, विदेशी धरती पर पगड़ी पहनना उनके लिए बड़ी चुनौती थी. वायुसेना में शामिल होने के बाद एक सार्जेंट ने उनसे टोपी न पहनने पर सवाल किया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक सिख के लिए पगड़ी अनिवार्य है. कॉलेज के दिनों में भी कुछ लड़कों ने उनकी पगड़ी उतारने की कोशिश की थी, तब मलिक ने बड़े शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा था कि जो उनकी पगड़ी को छुएगा, उसे वह जान से मार देंगे.

रेड क्रॉस से लड़ाकू पायलट बनने का सफर?

हरदित सिंह मलिक शुरू से ही सीधे युद्ध के मैदान में उतरना चाहते थे. इसकी शुरुआत उन्होंने फ्रांस में रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करके की थी. वहां उन्हें लोग 'भारतीय महाराजा' समझते थे. युद्ध के दौरान ब्रिटेन के पास पायलटों की भारी कमी हो गई थी, जिसके बाद अक्टूबर 1916 में भारतीयों की भर्ती शुरू हुई. पांच भारतीयों को चुना गया, जिनमें हरदित सिंह मलिक अकेले सिख थे. उन्हें 'फ्लाइंग हॉबगोब्लिन' की उपाधि मिली. बार्कर लिखते हैं कि उन्हें सैन्य नियमों में बदलाव करके वायुसेना में जगह दी गई थी. अपनी पहचान बरकरार रखते हुए उन्होंने पगड़ी पर पहनने के लिए एक विशेष हेलमेट भी बनवाया था.

जिन्ना का ऑफर और मलिक का करारा जवाब?

पायलट के रूप में सेवा देने के बाद मलिक पटियाला राज्य के प्रधानमंत्री बने. इसी दौरान उनकी मुलाकात मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से हुई. जिन्ना चाहते थे कि सिख समुदाय पाकिस्तान में शामिल हो जाए. उन्होंने मलिक से कहा कि वे अपनी मांगें रखें और वह उन्हें स्वीकार करेंगे. जब मलिक ने पूछा कि आपके बाद इन वादों की गारंटी कौन लेगा, तो जिन्ना ने जवाब दिया, "पाकिस्तान में मेरा शब्द भगवान के शब्द जैसा होगा." मलिक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि ऐसा अहंकार किसी पागलपन से कम नहीं था. उन्होंने जिन्ना के इस प्रस्ताव को ठुकरा कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और आजादी के बाद कनाडा में भारत के पहले उच्चायुक्त बने.

1984 का जख्म और आखिरी सफर?

मलिक एक कुशल राजनीतिज्ञ और नेहरू-इंदिरा गांधी के प्रशंसक थे, लेकिन 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए सैन्य अभियान ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया. मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने लिखा है कि इसके बाद वह काफी उदास रहने लगे थे. नवंबर 1985 में जब उनका निधन हुआ, तब दिल्ली की सड़कों पर 1984 के दंगों की भीड़ सिखों के खून की प्यासी थी. उनके परिवार ने उन्हें अस्पताल ले जाते समय इंदिरा गांधी की हत्या की खबर भी नहीं दी थी ताकि उन्हें और सदमा न पहुंचे. उनका अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जहां उनकी पत्नी की इच्छा पर हर्ष गीत गाए गए. हरदित सिंह मलिक का जीवन वीरता, स्वाभिमान और देशप्रेम की एक अमर गाथा है.