कोहरे में विजिबिलिटी हुई जीरो तो इंस्ट्रक्शन के लिए दोस्त को बोनट पर​ बिठाया, Video हुआ वायरल

Viral Video: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है ऐसे में सुबह शाम सड़कों पर कोहरे की चादर बिछ जाती है. कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर तो ब्रेक लगता है साथ ही ये सड़क दुर्गघटा का भी कारण बनता है, लेकिन इन लड़को ने इस समस्या का ऐसा हल निकाला कि लोग सोशल मीडिया पर क्लास लगा रहे हैं.
Viral Video: कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. ऐसे में समझदारी इसी में है कि वाहन को धीमी रफ्तार में और सावधानी से चलाया जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें सब्र नाम की चीज नहीं होती है. दरअसल, कुछ लड़के कार से रात के समय सफर करते हैं और कोहरे के चलते उन्हें सामने से आते वाहन और सड़क ही सही लाइन पता नहीं चल पाती है. इस समस्या का समाधान करने के लिए ये लड़के अपने साथी को गाड़ी के आगे बोनट पर बैठा देते हैं. चलिए जानते हैं ये लड़का बोनट पर बैठा कैसे इशारा करता है.
गाड़ी को कैसे रास्ता दिखा रहा था लड़का?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ लड़के रात के अंधेरे में कार से सफर कर रहे हैं. इस दौरान दिखता है कि उनका एक साथी गाड़ी के अंदर नहीं, बल्कि कार के बोनट पर बैठा हुआ है. गाड़ी में बैठा एक शख्स कहता है, "विजिबिलिटी जीरो है. हमने एक लड़का आगे बैठा रखा है. ये हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्योंकि हम मेन रोड पर नहीं हैं थोड़ा सा ऑफ रोड हैं और यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां कटना है और कहां मुड़ना है." तभी गाड़ी के आगे बैठा लड़का हाथों से इशारा करके इंडिकेटर का काम करता है और ड्राइवर उसी हिसाब से गाड़ी गुमाता है. तभी दूसरा शख्स कहता है, "कोई लाइट काम नहीं आती, एक लड़का बिठा लो अपना." हालांकि, ये काफी रिस्की हो सकता है थोड़ी सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @davldeed नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "गाड़ी बाद में ठुकेगी, पहले लड़का ठुकेगा."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.