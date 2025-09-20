दाल में कुछ काला नहीं पूरी दाल ही काली, JCB से बनाया जा रहा खाना, वीडियो देखकर पगलाए यूजर्स

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई अजीब वीडियो वायरल होते रहते हैं जो कई बार हंसी का कारण बनते हैं और स्वच्छता को लेकर भी सवाल खड़ा करते हैं. ऐसा ही एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ है जिसमें एक जेसीबी के द्वारा दाल बनाई जा रही है और साथ ही जेसीबी की मदद से दाल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने खूब मजाक उड़ाया और खाने की स्वच्छता को लेकर भी सवाल उठाए.

कैसे दाल बना रही थी जेसीबी?

आपने जेसीबी से पहाड़ कटते हुए देखे होंगे. जेसीबी सड़क बनाती हुई देखी होगी. आपने जेसीबी से खुदाई होती देखी होगी या मलवा और कचरा ढोते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जेसीबी को खाना बनाते हुए देखा है. जी हां, जिस जेसीबी मशीन से नाले साफ किए जाते हैं वो अब खाना भी बना रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है. जिसमें एक जेसीबी अपने पंजे से दाल को चला रही है या हिला रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ी कड़ाही में दाल बन रही है. कड़ाही इतनी बड़ी है कि करछी से चलाना लगभग नामुमकिन है. इसलिए दाल को जेसीबी की मदद से चलाया जा रहा है. अब लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हाइजीन कहां है.

यह भी पढ़ें: क्रिएटिविटी की हो गई हद! ऑमलेट पर बना डाली मोनालिसा की तस्वीर; वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr_neeraj_8457_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी कमेंट्स किए हैं.

यह भी पढ़ें: ले गोबर, नंबर वन का गोबर! सब्जी और फल वालों को करो साइड और मिलो गोबर बेचने वाले से

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है कि मैं अंधा हूं." दूसरे यूजर ने मीम सेंड किया, "पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार दुनिया में."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.