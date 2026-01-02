मेरे पेट्रोल के पैसे हो गए सर... न्यू ईयर की टिप देकर हीरो बना ये कस्टमर, Delivery बॉय के WhatsApp मैसेज ने जीता दिल

Advertisement
Delivery Agent Viral Story: न्यू ईयर ईव पर 501 रुपये की टिप मिलने के बाद डिलीवरी राइडर बिट्टू का 'पेट्रोल के लिए पैसे हो गए' वाला जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने मेहनत और इंसानियत के बड़े असर की कहानी बयां की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:44 AM IST
Delivery Executive Emotional Reply After Customer Tips​: न्यू ईयर ईव की रात जब ज्यादातर लोग दोस्तों और पार्टियों में बिजी थे, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों का जश्न आसान बनाने में लगे थे. ईट क्लब के फूड डिलीवरी राइडर बिट्टू भी उन्हीं में से एक थे. वह पूरे शहर में लगातार ऑर्डर डिलीवर कर रहे थे ताकि लोगों को समय पर खाना मिल सके. एक ग्राहक जो एक्स पर @FI_InvestIndia नाम से मौजूद है, उसने बिट्टू की मेहनत को देखकर एक पोस्ट शेयर की. ग्राहक ने बताया कि उसने शाम 8:34 बजे एक ऑर्डर किया था, यह जानते हुए कि न्यू ईयर ईव पर डिलीवरी काफी व्यस्त रहती है. खाना करीब 10 बजे पहुंचा, लेकिन बिट्टू के चेहरे पर थकान के बावजूद मुस्कान थी.

बिट्टू की मेहनत ने दिल क्यों जीत लिया?

ग्राहक ने देखा कि बिट्टू एक साथ करीब 30 ऑर्डर संभाल रहा था. पोस्ट में लिखा गया कि साल के आखिरी दिन, जब ज्यादातर लोग छुट्टी पर होते हैं, तब भी एक युवा पूरे लगन के साथ काम कर रहा है. यही बात लोगों के दिल को छू गई. खाना देने के बाद ग्राहक ने बिट्टू को थोड़ी देर आराम करने, पानी पीने का ऑफर दिया. इसके बाद उसने यूपीआई के जरिए 501 रुपये की टिप भेजी और व्हाट्सएप पर उसे नए साल की शुभकामनाएं दीं. यह छोटा सा जेस्चर एक बड़ी कहानी बन गई.

 

 

501 रुपये पर बिट्टू ने क्या जवाब दिया?

ग्राहक को बिट्टू का जवाब बेहद भावुक कर गया. बिट्टू ने लिखा, “बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे पेट्रोल के लिए पैसा हो गया.” यह एक लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों को डिलीवरी राइडर्स की असली हकीकत का एहसास करा गई. पोस्ट के वायरल होते ही हजारों लोगों ने कमेंट किए. किसी ने लिखा कि पानी पिलाना और थोड़ी सी टिप देना किसी के लिए कितना मायने रख सकता है. किसी ने हैरानी जताई कि राइडर्स को पेट्रोल अपने पैसों से भरवाना पड़ता है. वहीं कई लोगों ने बिट्टू जैसे अनगिनत राइडर्स को असली हीरो बताया.

