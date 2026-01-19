असंभव! 28 घंटे तक हवा में बैलेंस की फुटबॉल, खिलाड़ी का कारनामा देख दंग रह गई दुनिया

World Record: दुनिया में कोई लंबी मूंछ रखने का रिकॉर्ड अपने नाम रखता है तो किसी के नाम सबसे ज्यादा पुशअप लगाने का रिकॉर्ड है. रिकॉर्ड बनते रहते हैं और कहते हैं कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं. इस बार एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक फुटबॉल खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में कोई भी खिलाड़ी सौ बार सोचेगा. मानो इस खिलाड़ी ने दुनिया भर के फुटबॉल प्लेयर्स को होमवर्क दे दिया है. ये न सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि खिलाड़ी ने अपनी लग्न, प्रैक्टिस और सहनशक्ति को भी दर्शाया है. चलिए जानते हैं इस खिलाड़ी ने ऐसा कौन सा इतिहास रचा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया.

कैसे बैलेंस की फुटबॉल?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्वीडन के एक फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने कौशल का अदभुत प्रदर्शन करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records - GWR) में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. इस खिलाड़ी ने फुटबॉल को 28 घंटे हवा में कंट्रोल करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. ये न सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि खिलाड़ी ने अपनी लग्न, प्रैक्टिस और सहनशक्ति को भी दर्शाया है. इस दौरान चैलेंज यही था कि फुटबॉल को हवा में बैलेंस करना है और वो जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए और इस खिलाड़ी ने 28 घंटों तक बॉल को जमीन से टच नहीं होने दिया. अब ये विश्व रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाए.

किस शहर में बनाया गया विश्व रिकॉर्ड?

जानकारी के अनुसार ये विश्व रिकॉर्ड स्वीडन के लिंकोपिंग शहर में बनाया गया है. इस दौरान खिलाड़ी ने बॉल को संभालने के लिए हाथों का उपयोग नहीं किया, बल्कि पैरों, सिने, सिर और घुटनों की हेल्प से लंबे समय तक बॉल को हवा में रखा. ऐसा भी नहीं कि इस दौरान खिलाड़ी ने कोई स्टंट किए हो, बिल्कुल साधारण तरीके से बॉल को हवा में रखा. ऐसे एक खिलाड़ी लगातार बैलेंस करके किक करता है और बॉल को नीचे नहीं गिरने देता है या आपने देखा होगा कि खिलाड़ी सिर या गर्दन के पीछे भी लगातार बॉल को बैलेंस करते हैं. अब इस खिलाड़ी के नाम सबसे लंबे समय तक हवा में फुटबॉल को संभालने का विश्व रिकॉर्ड बन गया है. पूरी दुनिया में इस खिलाड़ी की चर्चा हो रही है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.