36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये औरत? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

Master Muthu Story: एक डरावनी रात ने एक विधवा महिला को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि उसने 36 साल तक पुरुष बनकर ज़िंदगी जी, ताकि खुद और अपनी बेटी को सुरक्षित रख सके.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:38 AM IST
Women Safety Shocking Story: तमिलनाडु की पेचियम्मल को आज भी वह रात याद है जब कोयला फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म कर वह घर लौट रही थीं. रास्ते में बाइक सवार एक व्यक्ति ने अश्लील टिप्पणियां कीं, जिससे वह डर गई. किसी तरह उन्होंने दूर एक परिचित चेहरे को देखा और मदद के लिए आवाज लगाई. एक लड़का उनकी ओर दौड़ा और वह बदतमीज आदमी भाग गया, लेकिन उस रात का डर उनके मन में हमेशा के लिए बैठ गया.

उस डर के बाद पेचियम्मल ने क्या सवाल खुद से किया?

पूरी रात वह यही सोचती रहीं कि एक औरत, वह भी अकेली मां होकर, परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकती है. अगले ही दिन उन्होंने पहला बस पकड़ा, तिरुचेंदूर पहुंचीं, सिर मुंडवाया, रुद्राक्ष की माला पहनी, साड़ी छोड़कर वेष्टी पहन ली और खुद को एक पुरुष के रूप में पेश किया. उसी दिन ‘मुथु’ का जन्म हुआ, जो अगले 36 साल तक उनकी पहचान बना रहा.

मुथु बनकर उनकी जिंदगी कैसी रही?

पेचियम्मल थूथुकुडी जिले के कट्टुनायकनपट्टी की रहने वाली हैं. 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, लेकिन 15 दिन के भीतर पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. बाद में पता चला कि वह गर्भवती थीं. काम की तलाश में शहर आईं और बेटी शण्मुगसुंदरी कई साल तक मौसी के पास रही. बेटी को तब तक नहीं पता था कि ‘मास्टर मुथु’ ही उसकी मां हैं.

पुरुष बनकर जीने का फैसला क्यों जरूरी लगा?

पेचियम्मल कहती हैं कि महिला होने पर बस, सड़क और शौचालय हर जगह डर बना रहता है. पुरुष बनते ही सब बदल गया. वह पुरुषों के साथ बस में बैठतीं, पुरुषों के शौचालय का इस्तेमाल करतीं और कोई उन्हें छूने या घूरने की हिम्मत नहीं करता. उन्होंने पेंटर, टी मास्टर, परोट्टा मास्टर जैसे कई काम किए और मनरेगा में भी मजदूरी की. परिवार के अलावा किसी को कभी सच्चाई पता नहीं चली. वह कहती हैं कि शक होने पर वह बीड़ी या सिगरेट जला लेती थीं, जिससे लोग उन्हें पूरी तरह पुरुष समझ लेते थे. एक बार आधी रात को एक शराबी ने उन्हें ‘अन्नाची’ कहकर माचिस मांगी और बिना कुछ जाने चला गया. वह मानती हैं कि साड़ी होती तो नतीजा कुछ और होता.

बेटी और समाज ने इस पहचान को कैसे देखा?

बेटी की शादी भी उन्होंने ‘मुथु’ बनकर ही कराई. बेटी आज भी बाहर उन्हें ‘अम्मा’ नहीं बल्कि ‘मास्टर’ कहती है. बेटी को इस पर गर्व है और दामाद भी उनके फैसले का सम्मान करता है. दुकानदार और जानने वाले लोग आज भी हैरान हैं कि सालों तक कोई सच्चाई नहीं जान पाया. बुढ़ापे की पेंशन पाने के लिए उन्हें मजबूरी में अपनी महिला पहचान सामने लानी पड़ी. उनके सारे दस्तावेज मुथु के नाम पर हैं और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है. वह कहती हैं कि अगर सरकार उनसे सवाल करे, तो वह सिर्फ यही पूछेंगी कि क्या एक महिला को सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

master muthu

