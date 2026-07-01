/AI के भरोसे कर्मचारियों की छंटनी पड़ी भारी, कंपनी को वापस बुलाने पड़े 350 इंजीनियर; जानें क्या रही वजह

ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फोर्ड ने अपने प्रोडक्शन सिस्टम में AI का इस्तेमाल बढ़ाया था. कंपनी का मकसद था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाड़ियों की डिजाइन, क्वालिटी चेक और प्रोडक्शन प्रक्रिया को बेहतर बना सके. लेकिन असल में कई ऐसी समस्याएं सामने आईं, जिन्हें AI पूरी तरह समझ नहीं पाया. खासतौर पर गाड़ियों की क्वालिटी से जुड़ी छोटी-छोटी कमियां पकड़ने में मशीनें उतनी प्रभावी साबित नहीं हुईं, जितनी कंपनी को उम्मीद थी. इसके बाद फोर्ड को एहसास हुआ कि सिर्फ AI पर निर्भर रहना सही फैसला नहीं था. अनुभवी इंजीनियरों की समझ और सालों का अनुभव अब भी बहुत जरूरी है.