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AI के भरोसे कर्मचारियों की छंटनी पड़ी भारी, कंपनी को वापस बुलाने पड़े 350 इंजीनियर; जानें क्या रही वजह

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में इंसानों की जगह ले लेगा? इस सवाल के बीच अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड की एक कहानी काफी चर्चा में है. कंपनी ने AI पर भरोसा करके कई कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी, लेकिन बाद में क्वालिटी से जुड़ी परेशानियां बढ़ने लगीं. इसके बाद फोर्ड को 350 से ज्यादा अनुभवी इंजीनियरों को फिर से नौकरी पर रखना पड़ा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:50 AM IST
AI के भरोसे कर्मचारियों की छंटनी पड़ी भारी, कंपनी को वापस बुलाने पड़े 350 इंजीनियर; जानें क्या रही वजह
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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