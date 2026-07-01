/AI के भरोसे कर्मचारियों की छंटनी पड़ी भारी, कंपनी को वापस बुलाने पड़े 350 इंजीनियर; जानें क्या रही वजह

AI Jobs Impact: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनियाभर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं. कई कंपनियां मान रही हैं कि AI की मदद से काम ज्यादा तेज, सस्ता और आसान हो सकता है. लेकिन क्या सिर्फ मशीनों के भरोसे इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी? इस सवाल का जवाब अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड की कहानी से समझा जा सकता है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फोर्ड ने भी कुछ समय पहले AI को लेकर बड़ा कदम उठाया था. कंपनी ने सोचा कि AI की मदद से प्रोडक्शन बेहतर होगा, खर्च कम होगा और कई काम मशीनों के जरिए ज्यादा सटीक तरीके से किए जा सकेंगे. इसी सोच के चलते कंपनी ने कई कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी. लेकिन कुछ समय बाद कंपनी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी. AI के बावजूद क्वालिटी से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगीं और आखिरकार फोर्ड को अपने पुराने अनुभवी इंजीनियरों की जरूरत महसूस हुई.
ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फोर्ड ने अपने प्रोडक्शन सिस्टम में AI का इस्तेमाल बढ़ाया था. कंपनी का मकसद था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाड़ियों की डिजाइन, क्वालिटी चेक और प्रोडक्शन प्रक्रिया को बेहतर बना सके. लेकिन असल में कई ऐसी समस्याएं सामने आईं, जिन्हें AI पूरी तरह समझ नहीं पाया. खासतौर पर गाड़ियों की क्वालिटी से जुड़ी छोटी-छोटी कमियां पकड़ने में मशीनें उतनी प्रभावी साबित नहीं हुईं, जितनी कंपनी को उम्मीद थी. इसके बाद फोर्ड को एहसास हुआ कि सिर्फ AI पर निर्भर रहना सही फैसला नहीं था. अनुभवी इंजीनियरों की समझ और सालों का अनुभव अब भी बहुत जरूरी है.
कंपनी ने इसके बाद 350 से ज्यादा अनुभवी इंजीनियरों को दोबारा नौकरी पर रखा. इनमें कई ऐसे कर्मचारी भी थे, जो पहले फोर्ड के साथ काम कर चुके थे. इन इंजीनियरों की वापसी का मकसद सिर्फ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना नहीं था, बल्कि उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके गाड़ियों की क्वालिटी सुधारना था. फोर्ड को उम्मीद है कि इंसानी अनुभव और AI तकनीक को साथ लेकर कंपनी बेहतर परिणाम हासिल कर सकती है.
फोर्ड के व्हीकल हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स पून ने माना कि कंपनी से एक बड़ी गलती हुई थी. उन्होंने कहा कि AI एक बेहतरीन टूल है, लेकिन वह उतना ही अच्छा काम करता है, जितनी बेहतर जानकारी और डेटा उसे दिया जाता है. उनके मुताबिक, कंपनी ने अपने अनुभवी इंजीनियरों की अहमियत को कम समझ लिया था. फोर्ड को लगा था कि सिर्फ AI सिस्टम में जानकारी डालने से डिजाइन और क्वालिटी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि इंसानी सोच और अनुभव की जगह कोई नहीं ले सकता.
फोर्ड ने अपनी फैक्ट्रियों में AI आधारित कैमरों का इस्तेमाल भी शुरू किया था. कंपनी ने करीब 900 AI कैमरे लगाए थे, जिनका काम उत्पादन के दौरान गड़बड़ियों को पहचानना था. उस समय कंपनी को उम्मीद थी कि AI सिस्टम की मदद से गाड़ियों में होने वाली गलतियां कम होंगी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा स्मार्ट बन जाएगी. लेकिन बाद में कंपनी को समझ आया कि AI अकेले हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता. मशीनें डेटा के आधार पर काम करती हैं, जबकि इंसान अपने अनुभव और समझ से कई ऐसी चीजें पकड़ लेते हैं, जिन्हें सिर्फ डेटा से समझना मुश्किल होता है.
फोर्ड के CEO जिम फार्ले ने भी माना कि अनुभवी इंजीनियरों की वापसी के बाद कंपनी को फायदा हुआ है. उन्होंने बताया कि बेहतर इंजीनियरिंग के कारण वारंटी क्लेम और रिकॉल से जुड़े खर्चों में कमी आई है. इससे कंपनी को काफी बचत भी हुई है. कंपनी अब AI को हटाने के बजाय उसे इंसानों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
फोर्ड की यह कहानी दिखाती है कि AI आने वाले समय में काम करने के तरीके जरूर बदल सकता है, लेकिन इंसानों की भूमिका खत्म नहीं कर सकता. मशीनें तेजी और गणना में आगे हो सकती हैं, लेकिन अनुभव, रचनात्मक सोच और अचानक आने वाली समस्याओं को समझने की क्षमता अभी भी इंसानों के पास है. आज कई कंपनियां AI को इंसानों का ऑप्शन नहीं, बल्कि एक मददगार टूल मान रही हैं. फोर्ड का अनुभव भी यही बताता है कि भविष्य में सबसे अच्छे नतीजे वही कंपनियां हासिल करेंगी, जहां AI और इंसानी हुनर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे.