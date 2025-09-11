Gen Z आंदोलन में फंस गया ये विदेशी ब्लॉगर, देखें लाइव अपडेट वाला ऐतिहासिक ब्लॉग

Gen Z Andolan: हाल ही में नेपाल में Gen Z के आंदोलन ने वहां की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया है, इस आंदोलन के दौरान वहां एक विदेशी नागरिक ब्लॉग बनाते-बनाते कब आंदोलन दिखाने लगा पता ही नहीं चला. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वहां क्या कर रहा था ये शख्स?

नेपाल की सरकार ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया था. जिसके बाद राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों से आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीरे आनी शुरू हो गई थी. इस आंदोलन में Gen Z ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सिर्फ दो दिन में तख्तापलट कर दिया. अब इस Gen Z आंदोलन से जुड़े खौफनाक वीडियो के साथ-साथ फनी मोमेंट भी वायरल हो रहे हैं. इसी से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि एक विदेशी नागरिक नेपाल में आंदोलनकारियों के बीच फंस गया है और ब्लॉग बनाने-बनाने आंदोलन का लाइव अपडेट देने लगता है.

कैसे दे रहा था अपडेट?

वायरल हो रहे ब्लॉग में दिखता है कि ये शख्स देखता है कि उसके पीछे आंदोलन उग्र होता जा रहा है. इस दौरान दिखाई देता है कि वहां आंसू गैस के गोले भी आकर गिर रहे हैं. इस दौरान वो खुद को संभालते हुए वहां से जान बचाकर भाग रहा है. इसी के साथ वो वहां नेपाल के आंदोलन का आंखों देखा हाल भी बता रहा है. इस ब्लॉग को देखकर लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगर बनकर आया था रिपोर्टर बनकर गया.

ब्लॉग देखकर क्या बोले लोग?

इस ऐतिहासिक ब्लॉग को देखने के बाद लोगों ने मजेदार प्रतिकियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई अचानक से इतिहास का हिस्सा बन गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "आंदोलन के बाद इसे विदेश मंत्री बनाया जाएगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "मुझे इसका पूरा ब्लॉग चाहिए, वो बहुत शानदार होगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.