हिजाब पहनकर मंडप में दूल्हा-दुल्हन संग फेरे लेने लगीं मुस्लिम महिलाएं! पंडित जी बोले- रुक जाओ... Video ने मचाया गदर

Indian Wedding Viral: शादी के मंडप में ऐसा मजेदार पल कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर इंटरनेट हंसते-हंसते लोटपोट हो गया. दुल्हन की विदेशी ब्राइड्समेड्स ने जैसे ही सात फेरों के दौरान साथ चलना शुरू किया, वहां मौजूद लोग घबरा गए और पूरा सीन वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:29 AM IST
Indian Wedding Viral Video: भारत में सर्दियों का मौसम आते ही शादियों का दौर शुरू हो जाता है और सोशल मीडिया कपल्स के खास पलों से भर जाता है. कहीं भावुक विदाई होती है तो कहीं अनोखी एंट्री, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो हंसी रोकना मुश्किल कर देते हैं. ऐसा ही एक शादी का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. वायरल वीडियो में दुल्हन लाल रंग के खूबसूरत लहंगा-चोली में नजर आ रही है, सिर पर दुपट्टा और पारंपरिक ज्वेलरी के साथ वह सात फेरों के लिए आगे बढ़ती दिखती है. भारी ब्राइडल आउटफिट में चलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ऐसे में उसकी सहेलियां मदद के लिए आगे आ जाती हैं.

मदद का पल अचानक मजेदार कैसे बन गया?

जैसे ही दुल्हन फेरे लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसकी तीन ब्राइड्समेड्स, जो विदेशी मूल की हैं, उसके साथ-साथ चलते हुए लहंगा संभालने लगती हैं. तभी वहां मौजूद किसी शख्स को एहसास होता है कि अगर वे दुल्हन के साथ फेरों में शामिल हुईं, तो परंपरा के अनुसार इसका मतलब होगा कि उनकी भी शादी दूल्हे से हो रही है. वीडियो रिकॉर्ड कर रही महिला तुरंत बोल पड़ती है, “गाइज, इसके साथ मत चलो, नहीं नहीं, तुम सबकी शादी हो जाएगी.” यह सुनते ही मंडप में मौजूद लोग चौंक जाते हैं और माहौल अचानक बदल जाता है. पंडित जी भी हंस पड़ते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @chaudhary__kanishka

 

दूल्हा-दुल्हन की प्रतिक्रिया देखकर लोग क्यों हंस पड़े?

जैसे ही दूल्हा और दुल्हन को समझ आता है कि क्या होने वाला था, दोनों जोर-जोर से हंसने लगते हैं. वहीं तीनों विदेशी सहेलियां पूरी तरह कन्फ्यूज और हैरान नजर आती हैं. दुल्हन उन्हें पूरी बात समझाती है, जिसके बाद वे मंडप से हटकर एक तरफ बैठ जाती हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, “वो पल जब नितीश को तीन धर्मों से चार पत्नियां मिलने वाली थीं. मुझे मेरी लड़कियां बहुत पसंद हैं.” यह कैप्शन लोगों को इतना पसंद आया कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने कैसी प्रतिक्रियाएं दीं?

एक यूजर ने लिखा, “एक साथ चार पत्नियां मिलने वाली थीं, कितना क्यूट मोमेंट है.” दूसरे ने कहा, “एक ही वीडियो में इतनी डाइवर्सिटी, बहुत प्यारा.” किसी ने मजाक में लिखा, “दूल्हा चुपचाप सब होने दे रहा था.” जब कुछ लोगों ने इस पल पर गलत टिप्पणियां कीं, तो दुल्हन खुद सामने आई और बोली कि उसकी शादी भारत में हुई और उसकी दोस्त दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आई थीं. उन्होंने लिखा कि प्यार, दोस्ती और सम्मान धर्म और देशों से ऊपर होते हैं. यह वीडियो अब तक 6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

