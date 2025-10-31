वंदे भारत एक्सप्रेस देख रिपोर्टर बनी विदेशी महिला, गिनाई एक-एक फैसिलिटी

Vande Bharat Train Ka Viral Video: अक्सर जब विदेशी भारत आते हैं और ट्रेनों में सफर करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं. किसी का सफर यादगार बन जाता है तो किसी का सफर किसी भयानक सपने से कम नहीं होता है. इस बार एक विदेशी कपल ने वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा की तो वे हैरान रह गए. वंदे भारत में मिली सुविधा की उन्हें उम्मीद नहीं थी. वहां की फैसिलिटी देखकर महिला वीडियो बनाकर एक-एक फीचर और फैसिलिटी दिखाने लगी. इस कपल ने वंदे भारत की जमकर तारीफ की और सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

टॉयलेट से लेकर सॉकेट तक

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि विदेशी महिला वंदे भारत में सफर कर रही है. इस दौरान वो पहले टॉयलेट्स दिखाती है. जिसमें इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट दोनों की सुविधा होती है. इसके बाद वो कोच की तरफ जाती है और वहां कि शांति और साफ-सफाई की तारीफ करती है. इसके बाद वो इस बात की भी जानकारी देती है कि यात्रियों को सीट के साथ टेबल भी मिलती है जो समान रखने या खाना खाने के काम आती है.

यह भी पढ़ें: बात करने की इजाजत नहीं... बेहोश होने का भी नियम! जानें कैसे काम करते हैं ब्रिटेन के साही परिवार के गार्ड्स



एक विदेशी परिवार ने वंदे भारत की तारीफ़ कर रहे हैं.... Add Zee News as a Preferred Source अब तो मोदी को इस्तीफ़ा देना ही चाहिए! pic.twitter.com/hsOOsVGV3u — Ocean Jain (@ocjain4) October 26, 2025

सुविधा देख इंप्रेस हुआ कपल

वीडियो में दिखता है कि महिला सीट के नीचे पानी की बोतल रखने की जगह और फोन या लैपटॉप चार्ज करने के लिए मिला सॉकेट भी दिखाती है और बताती है कि यहां सामान रखने के लिए काफी स्पेस है. कुल मिलाकर विदेशी कपल वंदे भारत की सुविधा से काफी इंप्रेस हुआ. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ocjain4 नाम के पेज से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 3.2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ युजर्स ने तारीफ की तो कई ने ट्रेन में गंदगी और भीड़भाड़ वाले वीडियो शेयर कर पूछा, "ये क्या है?"

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.