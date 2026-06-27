/इस देश के फुटबॉलर ने पूरे पीठ पर गुदवाया भगवान शिव का टैटू और महामृत्युंजय मंत्र! वजह भी बताई

Foreign Footballer Shiva Tattoo: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने खेल के साथ-साथ हर भारतीय का दिल जीत लिया है. स्लोवेनिया के मशहूर फुटबॉलर लूका मेजसेन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी पीठ पर भगवान शिव की विशाल आकृति और साथ में महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है. लूका का साफ कहना है कि भारत आने के बाद उनकी जिंदगी और सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गया है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों जो वीडियो तहलका मचा रहा है, उसमें स्लोवेनिया के स्टार फुटबॉलर लूका मेजसेन अपनी पीठ पर बना एक बेहद खूबसूरत और बड़ा टैटू दिखाते नजर आ रहे हैं. इस टैटू में देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव की छवि बनी हुई है और उसके साथ पवित्र महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है. लूका ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज 'lukamajcen9' पर शेयर किया है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा कि यह टैटू उस बड़े बदलाव का प्रतीक है जो भारत ने मेरे अंदर लाया है.
साल 2020 से ही भारतीय फुटबॉल का हिस्सा
इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, लूका मेजसेन साल 2020 से ही भारतीय फुटबॉल का हिस्सा रहे हैं और यहां के घरेलू लीग में खेलते आ रहे हैं. भारत में बिताए इस लंबे वक्त के दौरान वे यहां की संस्कृति, पहनावे और खासकर आध्यात्मिकता से बेहद प्रभावित हुए. लूका का कहना है कि वे भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं. भगवान शिव में उनकी आस्था इतनी गहरी हो चुकी है कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मान लिया है और उसे अपने शरीर पर टैटू के रूप में हमेशा के लिए संजो लिया है.
सोशल मीडिया पर गूंजा 'हर हर महादेव'
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर री-सर्फेस हुआ, भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे. कमेंट सेक्शन पूरी तरह से 'हर हर महादेव' और 'जय भोलेनाथ' के नारों से पट गया है. लोग लूका की पीठ पर बने इस टैटू की कलाकारी और सनातन संस्कृति के प्रति उनकी इस गहरी श्रद्धा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लाखों यूजर्स इस वीडियो पर दिल वाले इमोजी बरसा रहे हैं और कह रहे हैं कि फुटबॉल के मैदान पर एक सच्चे शिवभक्त को देखना वाकई अद्भुत है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.