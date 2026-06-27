Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /इस देश के फुटबॉलर ने पूरे पीठ पर गुदवाया भगवान शिव का टैटू और महामृत्युंजय मंत्र! वजह भी बताई

इस देश के फुटबॉलर ने पूरे पीठ पर गुदवाया भगवान शिव का टैटू और महामृत्युंजय मंत्र! वजह भी बताई

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच स्लोवेनियाई फुटबॉलर लूका मेजसेन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी पीठ पर भगवान शिव और महामृत्युंजय मंत्र का एक खूबसूरत टैटू नजर आ रहा है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 27, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:02 PM IST
इस देश के फुटबॉलर ने पूरे पीठ पर गुदवाया भगवान शिव का टैटू और महामृत्युंजय मंत्र! वजह भी बताई
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जून खत्‍म होते-होते फॉरेक्‍स र‍िजर्व पर आई खुशखबरी, 673 ब‍िलियन डॉलर पहुंचा आंकड़ा
RBI5 min ago
2
Donald Trump6 min ago
3
Abhishek Sharma9 min ago
4
Delhi news10 min ago
5
Shukra Ketu Yuti14 min ago