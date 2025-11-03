Advertisement
विदेशी को इम्प्रेस करने के चक्कर में चचा खुद ही खा गये गच्चा! कर दी ऐसी गलती, लोग बोले- हद कर दी...

Dustbin in India: भारत में एक विदेशी टूरिस्ट का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें उसने कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन मांगा, लेकिन दुकानदार ने सड़क की ओर इशारा कर कहा– वहीं फेंक दो. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर स्वच्छता और हमारी नागरिक जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:37 AM IST
Dustbin Controversy: एक विदेशी महिला टूरिस्ट का वीडियो भारत में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो में महिला दुकानदार से बस इतना पूछती है कि कचरा कहां फेंकूं? और जवाब में दुकानदार सड़क की ओर इशारा करते हुए कहता है, "वहीं फेंक दो". ये सुनकर टूरिस्ट पहले तो चौंकती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कैमरे की ओर देखती है. अगला दृश्य सड़क पर बिखरे कचरे का है, जो भारत की गंदगी की असलियत को बयां करता है.

क्या सच में डस्टबिन मांगना भी ‘अजीब’ हो गया?

वीडियो में टूरिस्ट बार-बार पूछती है कि डस्टबिन कहां है, लेकिन दुकानदार बार-बार सड़क की ओर इशारा करता है. उसकी हंसी में झलकता है असमंजस और निराशा दोनों. इस पूरे वाकये ने दिखा दिया कि हमारे यहां साफ-सफाई की सोच अब भी कितनी कमजोर है. जहां एक विदेशी भी डस्टबिन मांगने पर शर्मिंदा महसूस कर ले, वहां ‘स्वच्छ भारत’ का सपना कैसे पूरा होगा?

इस सवाल ने इंटरनेट पर मचा दी बहस

महिला टूरिस्ट ने जब यह वीडियो “कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं?” कैप्शन के साथ पोस्ट किया, तो सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई. कोई बोला, “भारत में आपका स्वागत है.” तो कोई बोला “डस्टबिन महंगे हैं क्या?”. कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, तो कुछ ने इसे एक दर्दनाक सच्चाई बताया. हर किसी के पास राय थी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों ने क्या कहा?

कई यूज़र्स ने महिला की तारीफ की कि उसने इस मुद्दे को उठाया. किसी ने लिखा, “कम से कम उसने दिखाया तो सही कि गंदगी कहां तक फैली है.” वहीं कुछ ने सफाई दी कि दुकानदार शायद बाद में कचरा इकट्ठा करता हो. एक यूज़र ने लिखा, “डस्टबिन लगाना इतना मुश्किल है क्या?” किसी ने यह भी कहा, “कभी-कभी कॉमन सेंस भी सबसे अनकॉमन चीज़ होती है.” स्वच्छ भारत अभियान, पोस्टर और टीवी एड्स के बावजूद यह वीडियो हमें आईना दिखाता है. जहां नियम हैं, पर आदतें नहीं बदलीं. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

dustbincivic sense

