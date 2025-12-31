Advertisement
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक विदेशी पर्यटक पर 20 यूरो का नकली नोट देकर भारतीय दुकानदार से 1,960 रुपये लेने का आरोप लगा है. घटना से लोगों में गुस्सा है और छोटे दुकानदारों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं.

 

|Last Updated: Dec 31, 2025, 03:56 PM IST
विदेशी पर्यटक ने भारतीय दुकानदार को लगाया 'चूना'; नकली यूरो देकर ले गया असली कैश, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो लोगों को हैरान भी करते हैं और गुस्से से भर भी देते हैं. इस बार वायरल हो रहा एक वीडियो भारत में ठगी और नकली नोटों के मुद्दे को फिर से चर्चा में ले आया है. वीडियो में एक विदेशी पर्यटक कथित तौर पर 20 यूरो का नकली नोट देकर एक स्थानीय भारतीय दुकानदार से पूरे 1,960 रुपये असली नकद लेते हुए नजर आ रहा है. यह घटना सामने आते ही लोगों में नाराजगी फैल गई है. कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि छोटे दुकानदार, जो पहले ही सीमित साधनों में काम करते हैं, ऐसे स्कैम्स का आसान शिकार क्यों बन जाते हैं. इस वीडियो ने भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा की जाने वाली ठगी और नकली करेंसी के खतरे पर नई बहस छेड़ दी है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा नकली यूरो से असली रुपये

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी ट्रैवलर स्थानीय भारतीय दुकान पर पहुंचता है और 20 यूरो का नोट बदलने की बात करता है. आरोप है कि यह नोट नकली था, लेकिन दुकानदार इसकी पहचान नहीं कर पाया. दुकानदार ने बिना किसी शक के उसे करीब 1,960 रुपये भारतीय मुद्रा में दे दिए. वीडियो में पूरा लेन-देन साफ नजर आता है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. माना जा रहा है कि दुकानदार को विदेशी करेंसी की सही जानकारी नहीं थी, इसी कमजोरी का फायदा उठाया गया. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक दुकानदार का नुकसान नहीं, बल्कि भरोसे के साथ की गई ठगी है, जो बेहद शर्मनाक है.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट 

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने इसे खुलेआम धोखाधड़ी बताया और विदेशी पर्यटक की आलोचना की. लोगों का कहना है कि छोटे दुकानदार मेहनत से कमाते हैं और ऐसे स्कैम उनकी रोजी-रोटी पर सीधा हमला हैं. कुछ लोगों ने प्रशासन से मांग की कि विदेशी करेंसी एक्सचेंज को लेकर दुकानदारों को जागरूक किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को स्थानीय लोगों के भरोसे का सम्मान करना चाहिए. इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि नकली करेंसी और ठगी के खिलाफ सतर्कता कितनी जरूरी है.

 

भारत में ठगी पर फिर उठे सवाल

दरअसल, यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है. इससे पहले भी कई बार विदेशी और स्थानीय ठगों द्वारा छोटे दुकानदारों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नकली नोटों की पहचान, खासकर विदेशी मुद्रा की, आम दुकानदारों के लिए आसान नहीं होती. यही वजह है कि ऐसे स्कैम बार-बार सामने आते हैं. लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और दुकानदारों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. ताकि मेहनतकश लोग ठगी का शिकार न बनें और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके.

