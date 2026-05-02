विदेशी टूरिस्ट के साथ केरल में जो हुआ, वो सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा, देखें Video

Foreign Tourist Free Treatment Kerala Video: पूरी दुनिया में जब बात मेहमाननवाजी की आती है, तो भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक विदेशी टूरिस्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह केरल के एक अस्पताल में अपने अनुभव को साझा करते हुए भावुक नजर आ रहा है. इस टूरिस्ट ने दावा किया कि उसे भारत में न केवल वर्ल्ड क्लास इलाज मिला, बल्कि अस्पताल ने उससे एक रुपया भी नहीं लिया. टूरिस्ट का वीडियो सामने आते ही लोगों ने कहा कि केरल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मानवता के लिए यहां का दिल कितना बड़ा है. अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में विदेशी ट्रैवलर ने खुद बताया कि वह सड़क पर चलते वक्त अचानक गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई. वह दर्द से परेशान था, तभी कुछ स्थानीय लोग तुरंत उसके पास पहुंचे और उसकी मदद करने लगे. सबसे खास बात यह रही कि उन लोगों ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अपने घर ले जाकर प्राथमिक उपचार किया. उसके पैर पर पट्टी बांधी और उसकी देखभाल की. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इसके बदले में कोई पैसे या मदद की उम्मीद तक नहीं रखी. यही बात विदेशी पर्यटक को सबसे ज्यादा छू गई.

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'मैंने जो सुना था, वैसा कुछ नहीं'

वीडियो में विदेशी ट्रैवलर ने साफ कहा कि भारत आने से पहले उसने सोशल मीडिया पर देश की जो छवि देखी थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग निकली. उसने कहा कि उसे यहां हर जगह मदद करने वाले लोग मिले और उसका अनुभव बेहद सकारात्मक रहा.

रेस्टोरेंट में भी मिला अनोखा अनुभव

उसने एक और किस्सा साझा किया. उसने बताया कि एक दिन वह रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने गया, लेकिन मेन्यू समझ नहीं आ रहा था. तभी एक महिला, जो वहां काम भी नहीं करती थी, उसके पास आई और पूरे मेन्यू को समझाया. इस छोटी सी मदद ने उसे भारत की असली भावना का एहसास कराया.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने लिखा कि 'यही असली भारत है', तो कुछ ने कहा कि 'भारत में मेहमान भगवान के समान होते हैं'. कुछ विदेशी यूजर्स ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें भारत में हमेशा अपनापन महसूस हुआ.

'अतिथि देवो भव' की झलक

इस घटना ने एक बार फिर भारत की उस परंपरा को सामने ला दिया, जिसमें मेहमान को भगवान माना जाता है. यहां अनजान लोग भी एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के. यही वजह है कि भारत आने वाले कई पर्यटक यहां की यादें हमेशा अपने दिल में लेकर जाते हैं. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सोच को बदलने वाला संदेश भी है. यह बताता है कि किसी भी देश के बारे में राय बनाने से पहले उसे खुद अनुभव करना जरूरी है.

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